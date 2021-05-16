Може перерости у спіраль смертей, – Папа Римський закликав припинити насильство в Ізраїлі

Папа Римський Франциск стурбований загостренням конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Понтифік заявив, що за ці дні велика кількість людей зазнали поранень, а багато невинних – загинули.
Джерело:Vatican news
Папа Франциск зізнався, що він з величезним занепокоєнням стежить за тим, що діється на Святій Землі. За словами понтифіка, різні міста Ізраїлю охоплює зростання насильства та ненависті. Це завдає глибоких ран братерству та мирному співжиттю між громадянами.
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У ці дні взяли верх жорстокі збройні сутички між Смугою Гази та Ізраїлем, загрожуючи перетворитися у спіраль смерті та знищення. Величезна кількість людей зазнали поранень, багато невинних загинули,
– заявив Папа Франциск.
За словами Папи Франциска, жахливо і неприйнятно, що серед загиблих є багато дітей. Це свідчить, що нема бажання будувати майбутнє, а лише – знищити його.
Понтифік зауважив, що він молиться за те, щоб ізраїльтяни та палестинці зуміли віднайти шлях діалогу та прощення.
Що відбувається між ізраїльтянами та палестинцями
- Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Палестиною відбулася 7 травня. Причиною стало те, що ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинські сім'ї зі Східного Єрусалиму.
- Вже увечері 10 травня Палестина випустила ракети по Ізраїлю. Країна відповіла.
- Упродовж останніх днів Палестина та Ізраїль випустили одне в одного понад 3 тисячі ракет.
- Загалом жертвами стали щонайменше 149 палестинців та 10 ізраїльтян.