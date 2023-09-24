"Не грайте в ігри з Україною": Папа розповів, кому вигідна війна

24 вересня 2023, 06:55
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Джерело:

Reuters

Папа Римський знову висловився про війну в Україні. Він звинуватив деякі країни в тому, що вони намагаються наживатися на допомозі нашій державі зброєю.

Окремі держави маніпулюють Україною своїми обіцянками надати озброєння, а потім відмовляючись від них. Про це заявив Папа Римський під час свого повернення з Марселю.

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Війна вигідна торговцям зброєю

Понтифік звинуватив деякі країни у тому, що вони намагаються влаштувати бізнес на війні в Україні.

Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю,
– заявив Папа.

Глава Католицької церкви наголосив, що не варто гратися зі смертю українців.

Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно,
– зазначив понфтифік.

Крім того, Папа Римський висловив жаль з приводу того, що його спроби встановити мир в Україні виявилися безуспішними.

У Папи немає позиції щодо постачання зброї Україні

У такий спосіб слова глави Католицької церкви пояснив речник Ватикану Маттео Бруні. Він назвав промову понтифіка лише роздумами про наслідки торгівлі зброєю, зокрема в умовах війни.

Слід зазначити, що Папа минулого року підкреслив, що інші країни мають моральне право постачати Україні озброєння, аби допомогти їй протистояти російській навалі.

Скандальні заяви Папи Римського: що відомо

  • Останньою і найбільш гучною заявою понтифіка стало його звернення до російської молоді, в якому він закликав її не відмовлятися від своєї імперської спадищини. Він кілька разів наголосив на "величі" Росії та її культури. Також Папа подякував росіянам за те, що вони росіяни.
  • В українському МЗС відреагували на виступ понтифіка. Там назвали його слова тезами кремлівської пропаганди.
  • У УГКЦ висловили сподівання, що слова понтифіка були озвучені "спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок" та без "підтримки імперіалістичних амбіцій Росії".
  • У Ватикані пояснили, що Папа не планував звеличувати імперців, він просто хотів, аби росіяни шукали у своїй культурі “позитив”.
  • Сам понтифік також заявив, що не хотів співати дифірамби російській імперії. Він додав, що відміняти культуру окупантів не можна.
  • Єпископи УГКЦ на особистій зустрічі із понтифіком розповіли, чому його слова образили українців.

Автор: Анастасія Колеснікова