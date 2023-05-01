Після скандальної заяви про Кіріла Папа Римський розповів про секретну місію щодо України
Джерело:Reuters
Папа Римський вирішив заявити про секретну миротворчу місію для України. Вона, за його словами, полягає у тому, щоб спробувати припинити війну Росії проти України.
Відповідну заяву зробив сам Папа 30 квітня після триденного візиту до Угорщини. Перед цим він говорив, що хоче зустрітися з патріархом РПЦ Кірілом, який благословляє війну.
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Що відомо про нову заяву Папи
Зараз йде місія, але вона ще не оприлюднена. Коли її буде оприлюднено, я розкрию її,
– заявив Папа, повертаючись з Угорщини.
Папа Римський Франциск додав: "Я думаю, що мир завжди досягається через відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру через закриття... Це нелегко".
Глава католицької церкви пояснив, що саме про ситуацію в Україні він говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з представником російської православної церкви в Будапешті митрополитом Іларіоном.
"Ми говорили про все це. Усі зацікавлені у дорозі до миру", – запевнив Папа.
Скандальні заяви Папи Римського: коротко
- Папа Римський Франциск заявив, що хоче зустрітися з російським патріархом РПЦ Кірілом, який цинічно підтримує війну проти України. За словами Папи, плани зустрічі призупинили через війну, однак, нібито "це доведеться зробити".
- Окрім того, під час свого візиту в Угорщину Папа Римський зустрівся з митрополитом Будапештським та Угорським РПЦ Іларіоном. Останній підтримує війну в Україні. Їхня зустріч тривала орієнтовно 20 хвилин і не була частиною офіційної програми візиту Папи. Однак Франциск навіть обіймав Іларіона та поцілував його наперсний хрест.
- Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив, що вчинки Папи Римського вказують на те, що він діє не в інтересах Ватикану, а Росії. Детальніше про це читайте за посиланням.