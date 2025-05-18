Зеленський і Папа Римський обмінялися подарунками: хто кому, що презентував

Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, з яким зустрівся Папа Лев після вступу на посаду. Президент України разом із першою леді мали аудієнцію з понтифіком.

Під час особистої розмови Володимир Зеленський запросив Папу до України, передає 24 Канал.

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Обмін подарунками

Український лідер та понтифік обмінялися подарунками. Відомо, що політик презентував Папі ікону, на якій зображена Богородиця. Сама ікона намальована на фрагменті ящика з-під Ізюма, де зберігали снаряди.

Лев натомість подарував президенту альбом папських апартаментів. Також глава Римо-католицької церкви вручив подарунок і першій леді України. Олені Зеленській він презентував папську вервичку.

Зеленський і Папа Римський обмінялися подарунками: дивіться відео

Нагадаємо, що подружжя Зеленських 18 травня відвідали церемонію інтронізації Папи Римського Лева XIV. Під час урочистостей вони сиділи поруч з Урсулою фон дер Ляєн. За даними Ватикану, церемонію відвідали делегації від 156 країн та міжнародних організацій, зокрема глави близько 30 держав.