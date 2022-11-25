Україна має ухвалювати далекоглядні рішення, – Папа Римський знову звертається щодо миру
Джерело:Sky News
Папа Римський Франциск написав відкритий лист. Він пов'язав його з дев'ятиріччям російського вторгнення в Україну.
Понтифік похвалив сміливість українців перед російською агресією. Проте знову заговорив про поступки перед окупантами.
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"Світ визнав сміливий і сильний народ, народ, який страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і сподівається: благородний і мученицький народ", — заявив Папа Римський.
"Зберегти мир та економіку"
За словами понтифіка, попри сміливість українців, доведеться йти на поступки з Кремлем. Це нібито дозволить зупинити війну.
На них лежить обов'язок керувати країною в трагічні часи й ухвалювати далекоглядні рішення для миру та розвитку економіки під час руйнування такої кількості життєво важливих інфраструктур, – заявив Папа Римський.
Зверніть увагу – до чого Папа Римський хоче схилити українців: дивіться відео
Попередні заяви Папи Римського: останні новини
- Понтифік хоче бути посередником між Україною та Росією, щоб створити мир. На його думку, усі мають бути пацифістами й кожен має присвятити себе демілітаризації сердець.
- Папа Франциск процитував Достоєвського на одному рівні з уривком з Євангелії.
- Раніше він говорив, що надихається "великим російським гуманізмом та культурою". Папа Римський вважає, що агресія непритаманна росіянам.
- За словами Папи Римського, війна має закінчитись діалогом, а не "інфантильною логікою зброї".
- Понтифік вважає, що нейтральною зоною для переговорів може стати Ватикан.