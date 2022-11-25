Україна має ухвалювати далекоглядні рішення, – Папа Римський знову звертається щодо миру

Папа Римський Франциск написав відкритий лист. Він пов'язав його з дев'ятиріччям російського вторгнення в Україну.

Понтифік похвалив сміливість українців перед російською агресією. Проте знову заговорив про поступки перед окупантами.

До теми Папа Римський порівняв агресію Росії проти України з Голодомором

"Світ визнав сміливий і сильний народ, народ, який страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і сподівається: благородний і мученицький народ", — заявив Папа Римський.

"Зберегти мир та економіку"

За словами понтифіка, попри сміливість українців, доведеться йти на поступки з Кремлем. Це нібито дозволить зупинити війну.

На них лежить обов'язок керувати країною в трагічні часи й ухвалювати далекоглядні рішення для миру та розвитку економіки під час руйнування такої кількості життєво важливих інфраструктур, – заявив Папа Римський.

Зверніть увагу – до чого Папа Римський хоче схилити українців: дивіться відео

Попередні заяви Папи Римського: останні новини