Папа визнав Росію нападником на Україну й дивно пояснив, чому не згадує Путіна
Джерело:VATICAN NEWS
Папа Римський в інтерв'ю американським журналістам заявив про свою позицію щодо війни в Україні. Понтифік назвав українців народом-мучеником через російську агресію.
Один з журналістів зауважив, що висловлювання Папи виглядають так, ніби він не хоче прямо критикувати Росію за її агресію проти України. Натомість він говорить більш загально про необхідність припинення війни.
До теми Папа побідкався, що так і не отримав відповіді на пропозицію "переговорів" України та Росії
Франциск визнав Росію нападником
Замість того, що просити про припинення атак з боку Росії, понтифік схиляє обидві сторони конфлікту до переговорів. Папа Римський сказав, що, коли він говорить про Україну, то говорить про народ-мученик.
За словами Франциска, оскільки є мученицький народ, значить є той, хто його мучить.
Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло,
– сказав понтифік.
Він зазначив, що "іноді намагається не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному". Франциск заявив, що для цього не обов'язково вказувати ім'я та прізвище. Однак, за його словами, іноді люди "чіпляються за деталь".
Скандальні заяви Папи щодо війни в Україні: головне
- Папа римський Франциск на 9 місяць повномасштабної війни в України звернувся з окремим листом до українського народу. Понтифік згадав, що за кілька тижнів буде Різдво, "і крик страждань стане ще більш відчутним".
- Понтифік зробив скандальну заяву про росіян, які вбивають в Україні дорослих та дітей, а також знищують міста й села. Загарбників понтифік назвав "великим народом" й заявив про начебто російський гуманізм.
- Франциск закликав Володимира Зеленського та Владіміра Путіна до переговорів. Це у той час, коли російські ракети летіли на українські міста, щоб вбивати українців.
- Також понтифік називав російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, яку нібито вбили у Росії, "невинною жертвою". Тоді глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що "українське серце розривається від слів Папи".
- Окрім того, навесні 2022 року Папа Римський схарактеризував свої відносини з Патріархом Кірілом як "дуже хороші". Тим часом Кіріл благословляв вбивства українців.
До речі – Про що свідчать останні заяви понтифіка: дивіться відео