Папа визнав Росію нападником на Україну й дивно пояснив, чому не згадує Путіна

Папа Римський в інтерв'ю американським журналістам заявив про свою позицію щодо війни в Україні. Понтифік назвав українців народом-мучеником через російську агресію.

Один з журналістів зауважив, що висловлювання Папи виглядають так, ніби він не хоче прямо критикувати Росію за її агресію проти України. Натомість він говорить більш загально про необхідність припинення війни.

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Франциск визнав Росію нападником

Замість того, що просити про припинення атак з боку Росії, понтифік схиляє обидві сторони конфлікту до переговорів. Папа Римський сказав, що, коли він говорить про Україну, то говорить про народ-мученик.

За словами Франциска, оскільки є мученицький народ, значить є той, хто його мучить.

Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло,

– сказав понтифік.

Він зазначив, що "іноді намагається не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному". Франциск заявив, що для цього не обов'язково вказувати ім'я та прізвище. Однак, за його словами, іноді люди "чіпляються за деталь".

Скандальні заяви Папи щодо війни в Україні: головне

Політичний експерт Валерій Клочок висловив думку , що існує можлива причина подібних висловлювань Папи Римського. Ймовірно, його дуже активно залучають у світовій кампанії щодо примусу України до переговорів з Росією.

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