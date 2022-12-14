"Там великі страждання": Папа просить святкувати Різдво скромно, а гроші передати Україні
Джерело:AP News
Напередодні католицького Різдва, яке відзначають 25 грудня, Папа Римський Франциск зробив заяву. Він закликав вірян відсвяткувати скромніше, а заощаджені кошти передати Україні.
Папа закликав до "скромного" Різдва, аби допомогти Україні
Понтифік закликав молитися за український народ, який багато страждає. Про це він сказав під час загальної аудієнції в середу, 14 грудня.
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Папа Римський Франциск підкреслив, що влаштовувати свято це прекрасно, але закликав зробити це скромніше, з економією на подарунках, і пожертвувані для допомоги "стражденному народу України".
Проведімо скромніше Різдво, а заощаджене відправмо українському народові, який цього потребує. Там великі страждання, там голодують і страждають від холоду,
— сказав Папа Франциск.
Він також підкреслив, що багато людей помирають через те, що поблизу немає лікарів і медперсоналу. Тож, за його словами, світові варто святкувати Різдво з народом України в серцях, з конкретним жестом для них.
Заяви Папи Римського щодо війни в Україні: останні новини
- У своїй попередній заяві, яку Понтифік зробив 7 грудня, він порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною, коли німці свідомо знищували євреїв. За словами Папи, зараз історія повторюється.
- Також Папа Римський запропонував посередництво Ватикану у переговорах між Україною та Росією.
- Ватикан не полишає спроб примирити Україну та Росію – жертву й ката, аби "всі жили в мирі". Саме з цією метою Папа й запропонував переговори між сторонами на його території.
- Також Папа Римський Франциск не стримав емоції та заплакав під час своєї молитви за мир в Україні. Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців, він не міг продовжити молитву близько 30 секунд.
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Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами у Ватикані заявив, що Папа Римський має покласти відповідальність прямо на Росію за розпалення війни проти України.