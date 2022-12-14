"Там великі страждання": Папа просить святкувати Різдво скромно, а гроші передати Україні

Напередодні католицького Різдва, яке відзначають 25 грудня, Папа Римський Франциск зробив заяву. Він закликав вірян відсвяткувати скромніше, а заощаджені кошти передати Україні.

Папа закликав до "скромного" Різдва, аби допомогти Україні

Понтифік закликав молитися за український народ, який багато страждає. Про це він сказав під час загальної аудієнції в середу, 14 грудня.

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Папа Римський Франциск підкреслив, що влаштовувати свято це прекрасно, але закликав зробити це скромніше, з економією на подарунках, і пожертвувані для допомоги "стражденному народу України".

Проведімо скромніше Різдво, а заощаджене відправмо українському народові, який цього потребує. Там великі страждання, там голодують і страждають від холоду,

— сказав Папа Франциск.

Він також підкреслив, що багато людей помирають через те, що поблизу немає лікарів і медперсоналу. Тож, за його словами, світові варто святкувати Різдво з народом України в серцях, з конкретним жестом для них.

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