У США вважають, що ПАР постачала зброю та боєприпаси Росії: президент вже відреагував
Джерело:News24
Сполучені Штати впевнені, що ПАР постачала зброю та боєприпаси російським терористам. Такі припущення висунули, попри заяви ПАР про нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.
Таку заяву зробив посол США у ПАР Рубен Брігеті. За його словами, Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.
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Які докази наводять у США
За словами посла, у період з 6 по 8 грудня 2022 року США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун. Штати вважають, що, власне, тоді представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до країни-агресорки.
Під час брифінгу Брігеті повідомив журналістам, що уряд США серйозно поставився до цього питання.
Озброєння росіян – надзвичайно серйозна проблема і ми (США – 24 Канал) не вважаємо цю проблему вирішеною,
– сказав Брігеті.
Ба більше, на запитання про точність даних розвідки посол відповів, що готовий поставити на це своє життя.
За даними американської розвідки, судно Lady R зайшло до військово-морської бази у грудні. Ще тоді ця ситуація викликала спекуляції та побоювання.
Посол наголосив, що інші побоювання американських чиновників щодо ПАР стосуються участі країни у військових навчаннях із Росією та Китаєм у річницю вторгнення в Україну.
Як відреагували в ПАР
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що його уряд вже вивчає повідомлення про те, що країна постачала зброю Росії.
"Це питання розглядається, і з часом ми зможемо про це говорити", – сказав президент.
ПАР і Римський статут: коротко
- ПАР заявила, що ордер на арешт Путіна – це "палиці в колесах". Там зазначили, що "не зможуть нормально організувати саміт БРІКС у таких умовах".
- Південно-Африканська Республіка оголосила про вихід з Міжнародного кримінального суду. Відповідне рішення ухвалила керівна партія "Африканський національний конгрес".
- Однак уже наступного дня в офісі президента ПАР спростували цю заяву. Там зауважили, що президент "помилково затвердив це рішення".