Такого позорища ще світ не бачив, – ведучі 24 Каналу потролили Путіна і його жалюгідний парад

У Росії таки ризикнули провести "грандіозний парад" до 9 травня на їхній "дєнь пабєди". Все вийшло надзвичайно жалюгідно. Їм навіть довелося витягувати "музейний експонат".

Поки так звана "втарая армія міра" б'є рекорди відвідуваності "концерту Кобзона" – туди відправилися вже 195 тисяч окупантів – в Москві спробували провести "грандіозний парад". Тільки техніки щось було ой як мало.

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Серед танків можна було зауважити лише "музейний експонат" Т-34. Цю машину почали виробляти серійно ще в 1940 році. Якщо в минулі роки окупанти постійно звозили свої Т-90М "Прорив", Т-80БВМ, БМП-3 або ж ЗРК "Панцир", "Бук", "Тор" тощо, то зараз їх взагалі не було. Виникає цілком логічне питання – а куди ж поділася уся техніка?

Неодноразово чув, що це – останній "дєнь побєди" в Путіна. Будемо на це сподіватися. Такого позориська ніхто і ніколи у світі не бачив. Можливо, в ЦАР навіть кращі паради перемоги, ніж той, який відбувся в Росії,

– зазначив ведучий 24 Каналу Фарід Шарафмал.

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Маразматична промова Путіна

Російський диктатор знову повторював свої жалюгідні тези про "злий Захід, традиційні цінності та "дєнь вєлікої побєди", який росіяни самі собі присвоїли. Особливо цинічно, що паралельно вони здійснили повномасштабне вторгнення в Україну та вбивають цивільне населення.

Щоправда, цьогорічна промова Путіна була дуже короткою. А ті, хто були поруч, сиділи з дуже стривоженими обличчями. Можливо, вони думали про контрнаступ ЗСУ, який може відбутися вже незабаром.

Насправді промова була достатньо короткою. Говорив стисло і не дуже натхненно. Минулого року у нього було більше віри у "вєлічіє" своєї тимчасової країни та у своє "вєлічіє",

– зауважила ведуча 24 Каналу Софія Трощук.

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