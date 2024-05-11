Позаду Путіна сиділи "страшні людожери": як змінюється свято "побєдобєсія" в Москві

Протягом останніх 3 років парад до "дня побєди" у Москві кардинально відрізнявся від тих, які ми бачили раніше. З кожним роком техніки, зброї та гостей стає дедалі менше. Одним словом, свято "побєдобєсія" стрімко деградує.

Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Він зауважив, що ветеранів Другої світової війни вже не залишилося, тож позаду Владіміра Путіна посадили учасників так званої "сво", які вбивали українців.

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"Це свято вже вихолощене. Ветеранів ніяких вже давно немає. Їм по 100 років. Вони всі померли, залишилися одиниці, які вже не можуть бути присутні на параді. Замість них ветерани так званої "сво". У другому ряду сиділи, якісь зовсім страшні людожери з Бучі. Це ж все навмисно робиться", – мовив російський правозахисник.

Як деградує парад

На параді 9 травня у Москві Владімір Путін жодного разу не вимовив слово Україна. Однак згадав теперішню війну, називаючи її так званою "спеціальною військовою операцією".

Кремль активно експлуатує тему війни. Зокрема, під час інавгураційної промови Путіна, коментарях, які він давав, тема війни одна із центральних,

– зазначив Фейгін.

Насправді цьогорічний парад нічого нового у розумінні ситуації не дає. Всі ці святкові заходи не рівня тому, що було, наприклад, 3 роки тому. У травні 2022 року хоча б ще "безсмертний полк" гуляв.

"Техніки немає. Ймовірно, вся на фронті. Адже раніше паради були масштабніші. Треба було справляти враження, тому техніки у Москву приганяли суттєво більше", – додав російський правозахисник.

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Для диктатора "день побєди" – додатковий привід "пограти м'язами" перед "недружнім Заходом". Задля цього багато років поспіль на парад до Москви звозили багато різної техніки, зокрема сучасної. Проте війна в Україні все змінила. Другий рік поспіль Кремль випускає на урочисту ходу по Червоній площі самісінький Т-34.

На парад у Москву запросили справжніх "друзів" Путіна. Зокрема, були присутні президенти Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану.

А під час промови очільник Кремля традиційно наговорив чимало маячні. Не обійшлося і без ядерних погроз.

У 2023 році на параді у Москві було 10 тисяч особового складу, цього року лише 9 тисяч. У минулому – 125 одиниць техніки, а у 2024 – 70.