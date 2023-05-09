А чому такі похнюплені обличчя: опозиціонер припустив, що Путін пообіцяв гостям параду в Москві

Цивілізований світ давно відвернувся від воєнного злочинця Владіміра Путіна. Однак зі світу по нитці Кремль все ж зміг запросити кількох лідерів країн: президентів Казахстану, Туркменістану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Білорусі і прем'єра Вірменії.

Це був не щиросердечний візит, а візит з конкретним прорахунком, за яким стояли обіцянки з боку Росії. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик, колишній депутат державної думи Росії Ілля Пономарьов.

Цікаво Такого позорища ще світ не бачив, – ведучі 24 Каналу потролили Путіна і його жалюгідний парад

Пономарьов вважає, що наважитися на цей візит лідери країн могли лише під тиском путінської мотивації. Якби вони нічого не отримали, то не наражали б своє життя на небезпеку, до того ж ще тиждень тому цей візит не планувався.

Щось їм пообіцяли і це повинно бути щось дуже серйозне. Я не знаю, чи це були гроші, чи якісь інші поступки в бік Росії, але дуже цікаво,

– додав спікер.

Що міг пообіцяти Путін

Цікаво, що попри охолодження стосунків між Вірменією та Росією, міністр Вірменії Нікол Пашинян також приїхав на Червону площу. Хоч країна зараз впевнено дрейфує в напрямку Заходу, зауважив опозиціонер.

Він згадав, що Вірменія нещодавно навіть приєдналася до Римського статуту, натомість Москва сприйняла це люто. Адже країни, що приєдналися до Римського статуту визнають Путіна військовим злочинцем.

Усі інші завжди займали прагматичну позицію. Вони не доєднувалися до санкцій, не ставали також на бік Москви, але тримали нейтралітет. Саме тому я на 100% впевнений, що там була якась потужна обіцянка в їхній бік,

– сказав Пономарьов.

Нею могли стати і особисті гроші, і поступки в бік всієї країни, припустив колишній російський депутат. Однак згадані країни є енергетично незалежними від Росії, тому більш імовірно, що обіцянки стосувалися самих президентів, а не країн в цілому.

Пономарьов припустив, чому 7 лідерів країн приїхали на парад в Москву: дивитись відео

Що відбувалося на параді 9 травня в Росії