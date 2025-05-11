Не те, про що вони мріяли, – Маломуж оцінив боєздатність російської техніки на параді в Москві

В Москві 9 травня на параді з нагоди закінчення Другої світової війни росіяни показали свою військову техніку та авіацію. Проте продемонструвати свою "потужність" Росії не вдалося.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що Кремль не представив нові ракетні системи чи авіацію. Водночас на параді в Москві уперше показали бойові розвідувальні машини БРМ-1К, 152-мм артилерійські системи "Гіацинт-К" та "Мальва", які ворог використовує проти України. Так само як і були продемонстровані безпілотники "Орлан-10", "Орлан-30", "Ланцет-52", "Гарпія" та "Герань".

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Нічого нового і надзвичайного

Маломуж підкреслив, що на параді Росія показала техніку, яка відома українським силам. Також цьогорічний захід не вразив масштабністю. Усього в ньому взяли участь приблизно 11 тисяч військовослужбовців. Проте раніше в парадах були залучені і 50 тисяч, і 100 тисяч людей.

Щодо техніки, то росіяни показали безпілотники, але вони знайомі українським воїнам на полі бою. Ми їх вже збиваємо. Вони небезпечні, проте нічого нового і надзвичайного в них немає,

– відзначив генерал армії.

Також окупанти показали свої старі танки Т-90, Т-80, Т-72. Вони не є пріоритетними для російських збройних сил, тому що Україна, за його словами, багато їх знищила, а противник не може їх масово виробляти.

"Тому на фронті вони використовують переважно Т-72 та навіть старі танки Т-55 1950-х років. Вони їх тисячами підіймають із запасників, швидко збирають і запускають в бій", – пояснив він.

Зверніть увагу! У ЦПД зауважили, що на параді росіяни показали "сучасні зразки озброєння". Проте на фронті окупанти використовують стару техніку, а "мобілізованих кидають у штурми на мотоциклах, доставляючи снаряди на ішаках".

Водночас не з'явились в масовому форматі новітні ракети, танки, БТР, БМП. Росіяни показали застарілі радянські системи або розробки. Навіть якщо їх направлять на фронт, вони не посилять ворога на полі бою, тому що, за словами Миколи Маломужа, мають зразки у кількості кілька десятків штук.

Це не те, про що вони мріяли, – показати, як з параду рухаються колони тисяч одиниць техніки та особового складу росіян на українські території,

– розповів генерал армії.

Він додав, що відбулась лише зовнішня демонстрація без реальних наслідків і загроз Збройним Силам України.