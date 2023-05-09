Щоб Путін не осоромився, – політолог сказав, як лідерів деяких країн заманили на парад у Москві
У Москві відбувся традиційний парад до "дня пабєдабєсія", де з промовою виступив кремлівський диктатор Владімір Путін. Росіяни дуже боялися, що 9 травня Червону площу атакує "український безпілотник", але цього, на жаль, не сталося.
Річ у тім, що на параді були присутні керівники низки інших держав. Будь-який удар був би агресією проти цих країн. Про це 24 Каналу сказав політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.
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Путін сховався за їхніми спинами. Ніяк сьогодні по Червоній площі вдарити ніхто не міг. Нам не потрібні ще 4 противники,
– акцентував військовий.
Сазонов про жалюгідний парад у Москві: дивіться відео
Як лідерів "заманили" у Москву
На думку Сазонова, лідерів попросив приїхати Сі Цзіньпін, щоб Путін остаточно не осоромився. Все-таки це країни з Азії, і вони перебувають під величезним впливом Китаю. "Я думаю, це було прохання Пекіна", – говорить політолог.
Так, очільників держав попросили посидіти біля "ветеранів". Цікаво, що їм мало б бути 95 років, але ті, які сиділи поруч із диктатором, зовсім не виглядають на цей вік.
"Думаю, це люди, які зараховані за статусом до ветеранів Другої світової війни. Ті, які пригнічували повстання у Празі, ті, які у 70-х роках брали участь у війнах, які розвязав Радянський Союз. У ветерани вже оптом записують усіх", – резюмував Кирило Сазонов.
Аморальний крок
- Відомо, що на парад до так званого "Дня перемоги" у Москві приїхали лідери 7 країн. Окрім вірного пса диктатора Олександра Лукашенка, дійство відвідали також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, лідер Таджикистану Емомалі Рахмон, президенти Туркменістану Сердар Бердимухамедов та Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.
- МЗС України різко відреагувало на їхню участь у заході. Такий крок назвали аморальним та недружнім щодо України. Це вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу.
- У відомстві додали, що народи Центральної Азії та Кавказу зробили неоціненний внесок у перемогу над нацизмом 78 років тому. Натомість тепер Кремль використовує для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом.