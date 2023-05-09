Щоб Путін не осоромився, – політолог сказав, як лідерів деяких країн заманили на парад у Москві

У Москві відбувся традиційний парад до "дня пабєдабєсія", де з промовою виступив кремлівський диктатор Владімір Путін. Росіяни дуже боялися, що 9 травня Червону площу атакує "український безпілотник", але цього, на жаль, не сталося.

Річ у тім, що на параді були присутні керівники низки інших держав. Будь-який удар був би агресією проти цих країн. Про це 24 Каналу сказав політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

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Путін сховався за їхніми спинами. Ніяк сьогодні по Червоній площі вдарити ніхто не міг. Нам не потрібні ще 4 противники,

– акцентував військовий.

Сазонов про жалюгідний парад у Москві: дивіться відео

Як лідерів "заманили" у Москву

На думку Сазонова, лідерів попросив приїхати Сі Цзіньпін, щоб Путін остаточно не осоромився. Все-таки це країни з Азії, і вони перебувають під величезним впливом Китаю. "Я думаю, це було прохання Пекіна", – говорить політолог.

Так, очільників держав попросили посидіти біля "ветеранів". Цікаво, що їм мало б бути 95 років, але ті, які сиділи поруч із диктатором, зовсім не виглядають на цей вік.

"Думаю, це люди, які зараховані за статусом до ветеранів Другої світової війни. Ті, які пригнічували повстання у Празі, ті, які у 70-х роках брали участь у війнах, які розвязав Радянський Союз. У ветерани вже оптом записують усіх", – резюмував Кирило Сазонов.

Аморальний крок