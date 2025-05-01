Інструменти є, – Подоляк прокоментував можливість ударів по Росії на 9 травня

У Москві 9 травня відбудеться "парад побєди", куди приїдуть лідери деяких країн. Тим часом рішення щодо удару по Червоній площі може прийняти лише Генштаб.

Таку думку 24 Каналу висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що інструменти для цього є. А рішення Кремля про "перемир'я" на цю дату – черговий обман.

Дивіться також Рекордне з часів пандемії: у Росії готуються до дефіциту бюджету на тлі падіння цін на нафту

ЗСУ мають інструменти для ударів по Росії на 9 травня

Радник керівника Офісу Президента зауважив, що час та кількість військових цілей, які Україна може знищити на території Росії повинен визначати лише Генштаб або ж ставка Верховного Головнокомандувача.

На думку Подоляка, європейська частина країни-агресорки повинна бути під постійними ударами. Потрібно знищувати логістику та військову інфраструктуру ворога, адже це матиме соціальні та політичні впливи.

Водночас 9 травня – це дійсно сакральна дата для Росії. В цей день у Москві буде чимало "гостей".

Удари на 9 травня визначають виключно українські військові. Інструменти для цього є,

– наголосив він.

Радник керівника Офісу Президента додав, що те, що Владімір Путін оголосив "перемир'я" з Україною з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня – це не про припинення вогню, а про ілюзію та пропаганду.

Російський диктатор хоче довести, що він є модератором війни й самостійно може "зупиняти" українські удари, оголошуючи "перемир'я". Ба більше, за цей час країна-агресорка довезла б ресурс на лінію фронту.

До речі, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло повідомив, що Україна має певний запас дронів, тому що 96% усіх безпілотних систем вироблені саме в нашій країні. Через це росіяни розуміють, що вони мають бути готовими, що по Червоній площі прилетить.