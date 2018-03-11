Зимова Паралімпіада-2018 розпочалася у Пхьончхані 9 березня і триватиме до 18 березня. Медальний залік змагань і на якомі місці Україна – дивіться на сайті "24".

На дванадцятій Зимовій Паралімпіаді-2018 пройдуть змагання із шести видів спорту, українці беруть участь у змаганнях із трьох – біатлону, лижних перегонів і сноуборду.

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Українську збірну у Пхьончхані представляють 30 спортсменів: 23 з них беруть участь у змаганнях, ще 10 – їхні гайди, люди, які допомагатимуть спортсменам стартувати і пересуватися трасою.

Із часів нашої першої Зимової Паралімпіади в Нагано у 1998 році, українська збірна завоювала 90 медалей, 20 з яких – золоті.

Паралімпіада-2018: медальний залік 11 березня

1. США – 9 медалей (золото – 4, срібло – 3, бронза – 2)

2. Франція – 6 медалей (золото – 3, срібло – 2, бронза – 1)

3. Словаччина – 5 медалей (золото – 3, срібло – 1, бронза – 1)

4. Німеччина – 5 медалей (золото – 2, срібло – 3, бронза – 0)

5. Канада – 6 медалей (золото – 2, срібло – 1, бронза – 3)

6. Україна – 6 медалей (золото – 2, срібло – 1, бронза – 3)

7. Нейтральні паралімпійські атлети (Росія) – 3 медалі (золото – 2, срібло – 1, бронза – 0)

8. Швейцарія – 2 медалі (золото – 2, срібло – 0, бронза – 0)

9. Білорусь – 4 медалі (золото – 0, срібло – 2, бронза – 2)

10. Велика Британія – 3 медалі (золото – 0, срібло – 2, бронза – 1)

11. Японія – 3 медалі (золото – 0, срібло – 2, бронза – 1)

12. Австрія – 3 медалі (золото – 0, срібло – 1, бронза – 2)

13. Італія – 2 медалі (золото – 0, срібло – 1, бронза – 1)

14. Бельгія – 1 медаль (золото – 0, срібло – 0, бронза – 1)

15. Південна Корея – 1 медаль (золото – 0, срібло – 0, бронза – 1)

16. Нова Зеландія – 1 медаль (золото – 0, срібло – 0, бронза – 1)

У рамках першого дня Паралімпіади-2018 українські спортсмени здобули одну золоту, одну срібну та три бронзових нагороди. "Золото" здобув Віталій Лук'яненко, "срібло" виборола Оксана Шишкова у біатлонній гонці на 6 кілометрів серед спортсменок з вадами зору, бронзу здобули Людмила Ляшенко у біатлонній гонці на 6 кілометрів серед спортсменок стоячи, Ігор Рептюх у біатлонній гонці на 7,5 кілометра серед спортсменів стоячи та Анатолій Ковалевський у біатлонному спринті на 7,5 кілометра серед чоловіків з вадами зору.

Другого дня Олімпіади Максим Яровий приніс Україні другу золоту медаль, здобувши перемогу у лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків.