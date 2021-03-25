Не братимемо участь у спектаклі, – парламент Молдови не підтримав призначення уряду

Засідання парламенту Молдови за призначення нового уряду на чолі з Ігорем Гросу не відбулося. Підтримати відповідне рішення не змогли через відсутність кворуму.

Депутати парламентської більшості відмовилися від участі в засіданні. Вона повинно було відбутись у четвер, 25 березня.

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Батринча: Ми не хочемо брати участь у спектаклі

За словами віцеглави парламенту, виконавчого секретаря партії соціалістів Влада Батринча, ніхто не захотів "брати участі у спектаклі". Він вважає, що кандидат на пост прем'єр-міністра Ігор Гросу і президентка Майя Санду не прагнуть затверджувати новий уряд.

Вони прагнуть спровокувати дострокові вибори в період пандемії. Ми не бажаємо брати участь в цьому спектаклі. Партія соціалістів залишає зал засідань парламенту,

– сказав Батринча.

Його також підтримала голова фракції "Шор" Марина Таубер. Вона наголосила, що повернеться до зали засідань парламенту тільки тоді, як "цей спектакль закінчиться".

В парламенті Молдови вже була така ситуація

Раніше фракції заявили про формування парламентської більшості з 53 депутатів. Вони наполягали на тому, щоб президентка призначила кандидатом на пост прем'єр-міністра посла Молдови в Росії Володимира Головатюка.

В парламенті Молдови вже була така ситуація у грудні 2015 року. Тоді Конституційний суд ухвалив рішення – якщо кворум буде відсутній під час затвердження уряду, ця спроба зараховуватиметься як провальна. Тому Санду може отримати право розпустити парламент і призначити дату дострокових виборів.

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