У "Слузі народу" оцінили свої шанси на наступні вибори

Партія "Слуга народу" має усі шанси пройти в парламент на наступних виборах. У це вірять народні депутати з президентської політсили навіть попри певне просідання рейтингу.

Таку думку в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі заявив народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв. Він переконаний, що втрачати рейтинги з плином часу – нормально, особливо для провладної партії.

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"У наступний парламент "Слуга народу" пройде", – заявив Чернєв.

Партія Зеленського "просіла"

За словами нардепа, під час усіх попередніх скликань парламенту, політсили мали приблизно таку ж ситуацію. Попри це, партія Володимира Зеленського упродовж 3 років роботи має найвищі рейтинги.

Звісно, що ми маємо реагувати на виклики й те, що відбувається в суспільстві. Саме для цього ми йшли у владу,

– зазначив Чернєв.

Народний обранець зазначив, що зараз у партії спостерігають певний відтік рейтингу. Однак ситуація, коли "Слуга народу" "просідала" нижче 20%, а потім знову піднімалася, уже траплялася.

Чернєв додав, що така волатильність – цілком звичне явище для провладної політсили. Відтак висловив оптимістичний прогноз щодо наступних парламентських виборів.

Парламентські вибори в Україні: що відомо

Після розпуску Верховної Ради 8 скликання виникла юридична колізія.

Відтак парламент часів правління Володимира Зеленського може пропрацювати менше, ніж 5 років.

Водночас самі нардепи впевнені, що 9 скликання ВРУ може бути найдовшим в історії сучасної України.