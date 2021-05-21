У парламенті направили запит до Зеленського: вимагають звання Героя для загиблого воїна

Народні депутати зібрали підписи до запиту Володимиру Зеленському щодо присвоєння звання Герой України Ярославові Журавлю. Він загинув внаслідок обстрілу бойовиків під Зайцевим 13 липня 2020 року.

Про це написала на своїй сторінці нардепка Софія Федина. Вона повідомила, що Верховна Рада більшістю голосів підтримала і направила запит до Президента України.

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Хто підтримав запит до Зеленського

Підписи зібрали депутати з різних фракцій. Зокрема, нардепи з "Європейської Солідарності", "Голосу", "Слуг народу", "Опозиційної платформи – За життя" та "Батьківщини".

Боротьба за справедливість єднає!

– написала Федина.



Нардепи з різних фракцій зібрали підписи до запиту / Фото Софії Федини





Запит надіслали 21 травня / Фото Софії Федини

Ярослав Журавель: що відомо про воїна

Ярослав Журавель був воїном з 2015 року. Спочатку у складі 20-го окремого мотопіхотного батальйону, потім – у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". На останнє бойове завдання герой йшов у лавах 36-ї бригади морської піхоти.

Бойовики повідомили, що знайшли тіло воїна 15 липня 2020 року, однак передали його українській стороні тільки 21 липня.

20 липня командування 35-ї окремої бригади морської піхоти оприлюднило відео з пораненим військовим, який залишився на полі бою.

Журавля поховали у Авдіївці 23 липня.

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Скандал через звання Героя України

Український розвідник Дмитро Красногрудь загинув 13 липня у "сірій зоні", тому українські військові попросили "режим тиші", щоб забрати тіло. Попри те, що бойовики погодились – вони відкрили вогонь по українцях.

Обстріли влучили у сержанта Журавля, військовий медик Микола Ілін кинувся йому на допомогу, однак загинув сам. Ярослав Журавель залишився в "сірій зоні" один. Він 3 дні стікав кров'ю, поки не помер, так і не дочекавшись допомоги.

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Вище командування України тоді не дозволило надіслати нову групу для його порятунку, щоб не наражати на небезпеку інших військових. Батько Ярослава – Сергій Журавель, подав позов проти Володимира Зеленського.

5 серпня Володимир Зеленський нагородив убитих медика та воїнів ЗСУ. Зокрема й матроса Олега Пецуха, який покинув Журавля помирати під Зайцевим.