У парламенті створять штаб оборони, – Арахамія
22 лютого 2022 , 23:09Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
На тлі останніх подій довкола України у Верховній Раді створять штаб оборони. Його засідання проводитимуть регулярно.
Про це повідомив "слуга народу" Давид Арахамія за підсумками зустрічі лідерів фракцій і груп, яка проходила під головуванням Володимира Зеленського ввечері вівторка, 22 лютого.
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Домовилися створити штаб у парламенті з оборони. Члени штабу регулярно збиратимуться, напрацьовуватимуть рішення і з ними йтимуть до глави держави.
– сказав народний депутат.
Він вказав, що ініціативи обговорюватимуть разом з президентом, а потім ухвалюватимуть у ВРУ.
Складна ситуація довкола України
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- Ситуація загострилася після того, як Путін "визнав" бойовиків на окупованих територіях.
- Президент Росії віддав наказ ввести війська на окуповані території Донеччини та Луганщини.
- Світ засудив такі дії Кремля. США, Велика Британія та ЄС вже запровадили санкції проти РФ.