У парламенті створять штаб оборони, – Арахамія

22 лютого 2022 , 23:09
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

На тлі останніх подій довкола України у Верховній Раді створять штаб оборони. Його засідання проводитимуть регулярно.

Про це повідомив "слуга народу" Давид Арахамія за підсумками зустрічі лідерів фракцій і груп, яка проходила під головуванням Володимира Зеленського ввечері вівторка, 22 лютого.

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Домовилися створити штаб у парламенті з оборони. Члени штабу регулярно збиратимуться, напрацьовуватимуть рішення і з ними йтимуть до глави держави.
– сказав народний депутат.

Він вказав, що ініціативи обговорюватимуть разом з президентом, а потім ухвалюватимуть у ВРУ. 

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Автор: Олег Васьків