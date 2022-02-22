У парламенті створять штаб оборони, – Арахамія

На тлі останніх подій довкола України у Верховній Раді створять штаб оборони. Його засідання проводитимуть регулярно.

Про це повідомив "слуга народу" Давид Арахамія за підсумками зустрічі лідерів фракцій і груп, яка проходила під головуванням Володимира Зеленського ввечері вівторка, 22 лютого.

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Домовилися створити штаб у парламенті з оборони. Члени штабу регулярно збиратимуться, напрацьовуватимуть рішення і з ними йтимуть до глави держави.

– сказав народний депутат.

Він вказав, що ініціативи обговорюватимуть разом з президентом, а потім ухвалюватимуть у ВРУ.

Складна ситуація довкола України

Джо Байден заявив, що біля українських кордонів Росія зосередила 150 тисяч військових.

Російські окупаційні війська продовжують цинічно обстрілювати населені пункти на Донбасі.

Ситуація загострилася після того, як Путін "визнав" бойовиків на окупованих територіях.

Президент Росії віддав наказ ввести війська на окуповані території Донеччини та Луганщини.

Світ засудив такі дії Кремля. США, Велика Британія та ЄС вже запровадили санкції проти РФ.

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