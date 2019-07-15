Парламентські вибори-2019: поліція переходить на посилений режим служби

З неділі, 14 липня, розпочався процес ввезення бюлетенів на виборчі дільниці. Відтак з 15 по 28 липня Національна поліція перейшла на посилений варіант здійснення служби.

Від початку виборчого процесу поліцейські вже зареєстрували 4 тисячі 157 повідомлень, пов'язаних з його порушеннями, повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

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Зокрема, до правоохоронців надходили повідомлення про такі порушення:

2 587 фактів незаконної агітації;

422 факти підкупу виборців;

133 випадки пошкодження майна;

109 випадків хуліганства.



Зареєстровані провадження, пов'язані з виборчим процесом / інфографіка Нацполіції

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По регіонах найбільше повідомлень про порушення зареєстровано:

у місті Києві – 421 повідомлення;

– 421 повідомлення; у Запоріжській області – 339 повідомлень;

– 339 повідомлень; у Харківській області – 319 повідомлень.



Карта порушень, пов'язаних з виборчим процесом / інфографіка Нацполіції

Завдання Нацполіції – це збереження всієї документації з окружних виборчих дільниць. Крім того, ми маємо гарантувати безпеку та правопорядок під час перевезення бюлетенів. Також наголошую на співпраці зі спостерігачами, які беруть участь у виборчому процесі, та оперативному реагуванні на будь-які порушення,

– наголосив Олександр Фацевич.

Якою є роль поліції у виборчому процесі?Основним завданням Національної поліції у виборчому процесі, безумовно, є оперативна реакція на порушення, пов'язані з ним. Так, поліція повинна гарантувати безпеку усім учасникам цього процесу і охороняти правопорядок.



Крім того, поліцейські повинні оперативно реагувати на будь-які порушення чи повідомлення про них, аби ті не вплинули на сам виборчий процес. Так само правоохоронці повинні залишатися аполітизованими та неупередженими щодо жодного з кандидатів.



Безпосередньо поліцейські повинні гарантувати безпеку виборчих бюлетенів та дільниць у день голосування і до моменту закінченя підрахунку голосів.