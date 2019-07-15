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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Парламентські вибори-2019: поліція переходить на посилений режим служби

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      Поліція переходить на посилений режим служби до виборів
      Поліція переходить на посилений режим служби до виборів / Національна поліція

      З неділі, 14 липня, розпочався процес ввезення бюлетенів на виборчі дільниці. Відтак з 15 по 28 липня Національна поліція перейшла на посилений варіант здійснення служби.

      Від початку виборчого процесу поліцейські вже зареєстрували 4 тисячі 157 повідомлень, пов'язаних з його порушеннями, повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

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      Зокрема, до правоохоронців надходили повідомлення про такі порушення:

      • 2 587 фактів незаконної агітації;
      • 422 факти підкупу виборців;
      • 133 випадки пошкодження майна;
      • 109 випадків хуліганства.

      Вибори до Верховної Ради, порушення, виборчий процес
      Зареєстровані провадження, пов'язані з виборчим процесом / інфографіка Нацполіції

      Важливо: Парламентські вибори-2019: 15 липня – останній день зміни місця голосування

      По регіонах найбільше повідомлень про порушення зареєстровано:

      • у місті Києві – 421 повідомлення;
      • у Запоріжській області – 339 повідомлень;
      • у Харківській області – 319 повідомлень.

      Виборчий процес, порушення, регіони
      Карта порушень, пов'язаних з виборчим процесом / інфографіка Нацполіції

      Завдання Нацполіції – це збереження всієї документації з окружних виборчих дільниць. Крім того, ми маємо гарантувати безпеку та правопорядок під час перевезення бюлетенів. Також наголошую на співпраці зі спостерігачами, які беруть участь у виборчому процесі, та оперативному реагуванні на будь-які порушення,
      – наголосив Олександр Фацевич.

      Якою є роль поліції у виборчому процесі?Основним завданням Національної поліції у виборчому процесі, безумовно, є оперативна реакція на порушення, пов'язані з ним. Так, поліція повинна гарантувати безпеку усім учасникам цього процесу і охороняти правопорядок.

      Крім того, поліцейські повинні оперативно реагувати на будь-які порушення чи повідомлення про них, аби ті не вплинули на сам виборчий процес. Так само правоохоронці повинні залишатися аполітизованими та неупередженими щодо жодного з кандидатів.

      Безпосередньо поліцейські повинні гарантувати безпеку виборчих бюлетенів та дільниць у день голосування і до моменту закінченя підрахунку голосів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Поліція Порушення на виборах
      Джерело: 24 канал
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