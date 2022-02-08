У парламентському форматі: Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи

Дмитро Кулеба анонсував проведення нового саміту Кримської платформи. Він відбудеться у парламентському форматі в серпні 2022 року.

Відповідну заяву про саміт Кримської платформи глава МЗС України Дмитро Кулеба зробив на брифінгу 8 лютого. Про це повідомляє 24 канал.

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Влітку відбудеться новий саміт Кримської платформи

Міністр анонсував проведення нового саміту Кримської платформи в Україну у серпні.

Крим теж був у нас на порядку денному. Я поінформував Анналену (главу МЗС Німеччини Анналену Бербок – 24 канал) про те, що в Україні в серпні пройде парламентський саміт Кримської платформи,

– зазначив глава МЗС.

Він додав, що українська сторона чекатиме на приїзд німецької делегації.

До слова, під час свого візиту до Києва Бербок висловила готовність стати одним зі співлідерів Кримської платформи.

Перший саміт Кримської платформи у Києві: коротко

У Києві 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи, до якої приєдналися делегації з 46 країн світу. На захід приїхали представники всіх країн НАТО.

Подія складалася з 4 панелей: невизнання спроби окупації Криму, мілітаризація Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.

За підсумками саміту його учасники підписали спільну декларацію, яка передбачає санкції проти Росії.

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