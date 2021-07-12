Партія Санду отримує монобільшість на парламентських виборах у Молдові
12 липня 2021 , 09:27Читать новость на русском
Джерело:ЦВК Молдови
У Молдові 11 липня пройшли дострокові вибори до парламенту. Партія президентки Майї Санду "Дія та солідарність" стала лідером з 52,69% голосів громадян.
Про це свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії. Наразі вдалося опрацювати 99,86% бюлетенів.
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Монобільшість Санду
Партія президентки Молдови Маїй Санду отримала монобільшість на парламентських виборах:
- "Дія та солідарність" – 52,72%;
На другому місці опинився передвиборчий блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) – 27,24% голосів.
Третє місце дісталося партії "Шор", за яку проголосували 5,75% виборців. Решта політсил не проходять до парламенту.Зверніть увагу!
- За кордоном вже проголосували понад 212 тисяч громадян.
Парламентські вибори у Молдові
- У Молдові президентка Майя Санду 28 квітня розпустила парламент і призначила дострокові вибори.
- Ексглава країни Ігор Додон, який відомий своїми проросійськими поглядами, виступав проти цього рішення.
- Розпуск і так звана "чистка" парламенту була однією з обіцянок Майї Санду перед президентськими виборами.
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