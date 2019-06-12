Партія Порошенка може не пройти до парламенту, – експерт

В "Європейської Солідарності", крім назви, більше нічого нового немає: ні в списках, ні в тезах. Партія Порошенка ризикує не потрапити до парламенту.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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При цьому, на думку Вігірінського, інформаційний і адміністративний тиск Порошенка на виборця вичерпався. Публічна позиція Порошенка мало чим відрізняється від його заяв на президентських виборах. І це мінуси "Європейській Солідарності".

На електоральному полі "Європейської Солідарності" тепер працює "Голос" Вакарчука, об’єднані націоналісти, "Сила і честь" Смешка. Відколовся Гройсман і Кличко. Рейтинг партії Порошенка в межах 7-8%. Але по ступені набування обертів партіями-альтернативами "Європейської солідарності" її рейтинг знижуватиметься,

– говорить Андрій Вігірінський.

До того ж, на "Європейську Солідарність" негативно впливають дії нинішньої Верховної Ради, генпрокуратури, яку продовжує очолювати Луценко. В результаті партія може набрати 3-4% голосів.

У топ-10 списку партії "Європейська Солідарність" увійшли:

1. Петро Порошенко – п'ятий президент України, лідер політсили.

2. Андрій Парубій – голова Верховної Ради України 8 скликання.

3. Ірина Геращенко – віце-спікер парламенту.

4. Михайло Забродський – військовий, генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України, герой України.

5. Софія Федина – активістка Євромайдану, співачка.

6. Мустафа Джемілєв – дисидент, правозахисник, провідник кримськотатарського національного руху.

7. Яна Зінкевич – командир медичного батальйону "Госпітальєри", ветеранка.

8. Олег Синютка – колишній голова Львівської облдержадміністрації.

9. Ахтем Чийгоз – політв'язень, український кримськотатарський політик, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

10. Іванна Климпуш-Цинцадзе – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.



Перша п'ятірка "Європейської Солідарності"

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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