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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      Партія Порошенка може не пройти до парламенту, – експерт

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      В "Європейської Солідарності" Порошенка відбиратимуть голоси інші партії
      В "Європейської Солідарності" Порошенка відбиратимуть голоси інші партії / gettyimages.com

      В "Європейської Солідарності", крім назви, більше нічого нового немає: ні в списках, ні в тезах. Партія Порошенка ризикує не потрапити до парламенту.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      При цьому, на думку Вігірінського, інформаційний і адміністративний тиск Порошенка на виборця вичерпався. Публічна позиція Порошенка мало чим відрізняється від його заяв на президентських виборах. І це мінуси "Європейській Солідарності".

      На електоральному полі "Європейської Солідарності" тепер працює "Голос" Вакарчука, об’єднані націоналісти, "Сила і честь" Смешка. Відколовся Гройсман і Кличко. Рейтинг партії Порошенка в межах 7-8%. Але по ступені набування обертів партіями-альтернативами "Європейської солідарності" її рейтинг знижуватиметься,
      – говорить Андрій Вігірінський.

      До того ж, на "Європейську Солідарність" негативно впливають дії нинішньої Верховної Ради, генпрокуратури, яку продовжує очолювати Луценко. В результаті партія може набрати 3-4% голосів.

      У топ-10 списку партії "Європейська Солідарність" увійшли:

      1. Петро Порошенко – п'ятий президент України, лідер політсили.

      2. Андрій Парубій – голова Верховної Ради України 8 скликання.

      3. Ірина Геращенко – віце-спікер парламенту.

      4. Михайло Забродський – військовий, генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України, герой України.

      5. Софія Федина – активістка Євромайдану, співачка.

      6. Мустафа Джемілєв – дисидент, правозахисник, провідник кримськотатарського національного руху.

      7. Яна Зінкевич – командир медичного батальйону "Госпітальєри", ветеранка.

      8. Олег Синютка – колишній голова Львівської облдержадміністрації.

      9. Ахтем Чийгоз – політв'язень, український кримськотатарський політик, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

      10. Іванна Климпуш-Цинцадзе – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

      Європейська Солідарність
      Перша п'ятірка "Європейської Солідарності"

      Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      парламентські вибори 2019
      Хто може пройти в Раду згідно з результатами соцопитування

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Партія Голос Петро Порошенко Європейська солідарність Партія Сила і честь
      Джерело: 24 канал
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