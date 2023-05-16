"Зруйнуємо російську армію зсередини": агенти "Атеш" навідалися до Дзержинського військкомату
Джерело:"Атеш"
Потужний спротив агресору продовжує чинити партизанський рух "Атеш". Цього разу його агенти навідалися військкомату в Росії.
Агенти "Атеш" відвідали Дзержинський військкомат. Опісля показали кадри з місця подій.
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Партизани навідалися в російський військкомат
В "Атеш" зауважили, що географія діяльності їхнього руху широка як ніколи. Адже працюють не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й у глибині Росії.
Учасники руху зазначають, що особливий інтерес становлень центральні регіони країни-терориста. Тож багато операцій плануються, а ще більше проводяться. Однак, поки що більше розповісти не можуть, на все свій час.
"Атеш" зруйнує російську армію зсередини,
– підкреслили представники руху.
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Агенти "Атеш" навідалися до Дзержинського військкомату / Фото "Атеш"
Напередодні партизани проникли на нафтобазу у Ровеньках
- Нещодавно учасники руху "Атеш" проникли на нафтобазу у Ровеньках, що на тимчасово окупованій Луганщині.
- До речі, це місто є одним з так званих військових хабів російських загарбників. Туди вони постачають свою техніку та паливно-мастильні матеріали.
- Партизани показали основні дороги, якими користуються окупанти для перевезень, а також територію самої нафтобази.
- Також представники руху наголосили, що роблять усе можливе, аби агресору було складно пересувати свою техніку окупованим українським містом.