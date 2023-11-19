Посміхніться, вас знімають партизани: "Атеш" проїхалися в транспорті разом із окупантами

На жаль, ще не всі росіяни бояться перебувати в Криму. Але українські партизани працюють над тим, щоб окупантам було непереливки на півострові.

Рух "Атеш" виклав відео, як окупанти вільно їздять громадським транспортом у Криму. Саме у Севастополі чи не щодня фіксують вибухи, останні були 17 листопада.

Дивіться також Готують диверсію: "Атеш" влаштував вилазку на базу спецполку Росії у Москві

Партизани оприлюднили кадри з окупантами у Севастополі

Наші активісти вирішили простежити за групою окупантів у Севастополі,

– написали в "Атеш".

Там зазначили, що систематично збирають дані про розміщення військових об'єктів у Криму, тож ворог не сховається від їхнього пильного ока.

Цікаво, що російські військові не помітили "приховану камеру". Вони дивилися, чи працює кондиціонер і просили відкрити вікно.

Партизани "Атеш" зняли поїздку окупантів у Севастополі: дивіться відео

Новини Криму

Члени "Атеш" побували у частині Росгвардії в Євпаторії. Вони переконують, що результати не забаряться, адже дізналися про місце та час наради командування частини.

Після атаки на "Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе" проти 13 вересня загинуло не менше чотирьох окупантів. Це двоє моряків із субмарини "Ростов-на-Дону" і моряки з корабля "Мінськ". Російські ЗМІ встановили їхні прізвища, детальніше читайте за посиланням.

Боєць "Артану" на псевдо "Лютий" розповів деталі рейдів в окупований Крим. Розвідник пояснив: такі операції потрібні, адже тримають ворога у страху та тиснуть на окупантів психологічно.

Якщо ви готові взяти участь у звільненні Криму – напишіть координатору "Атеш" у телеграмі @Crimean_coordinator.