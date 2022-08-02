Це дуже допомагає, – Гайдай каже, що на Луганщині почали працювати партизани

російські загарбники протягом останніх кількох тижнів не змогли просунутися вперед у Луганській області. До того ж на окупованих територіях Луганщини росіянам не дають спокійно спати партизани.

Про це в ефірі Національного єдиного марафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує 24 канал. За його словами, українські військові продовжують утримувати позиції у двох населених пунктах Луганщини – Білогорівці та Верхньокам'янці.

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"Всі спроби наступів росіян відбиваються. Жодних успіхів у окупантів там немає", – повідомив Гайдай.

Партизани допомагають стримувати ворога

На додачу у тимчасово окупованих населених пунктах Луганщини активізувався партизанський рух.

"У нас почали працювати партизани, і достатньо вдало. Це не тільки розклеювання листівок, а ще й знищення об'єктів інфраструктури. Це дуже допомагає гальмувати атаки та просування російської армії",

– наголосив очільник Луганської ОВА.

Зокрема, наприкінці липня партизани на Луганщині знищили розподільчу коробку керування залізницею. Це суттєво ускладнило ворогу підвезення залізницею боєприпасів на фронт.

"Вітання" від партизанів у Троїцькому

Також партизани тримають у напрузі окупантів у селищі міського типу Троїцьке. Як повідомили у Луганській ОВА, там чекають на деокупацію і лякають росіян українськими вітаннями.

У селищі розклеїли листівки, на яких вказано, що "Троїцьке – це Україна".



Партизанські листівки у Троїцькому на Луганщині / фото з телеграм-каналу Сергія Гайдая

Партизани також натякають загарбникам, що їм варто тренуватися вимовляти слово "паляниця". Адже Збройні Сили України вже наближаються.



Партизани вказали, куди йти окупантам / фото з телеграм-каналу Сергія Гайдая

"Окупантів стає з кожним днем все менше, а ще менше стає їхня впевненість у своїх силах! Бо українці не мовчать! Вони будуть боротися доти, доки не виженуть чужинців з нашої землі", – йдеться у повідомленні Луганської ОВА.

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Як партизани працюють в тилу ворога