Партизани проникнули в оборонні траншеї в Феодосії: їх готували для оборони Криму
Джерело:"АТЕШ"
Рано чи пізно українські військові зайдуть в Крим, що змушує окупантів тривожитися та вже будувати укріплення. Агенти руху "Атеш" побували в секретній оборонній траншеї, яку приготували загарбники.
Раніше "Атеш" вже повідомляв, що Кремль готує оборонні лінії біля Феодосії, а також перекидає ППО в Сімферополь. Рух опору додав, що вони зроблять все можливе для вдалого прориву позицій росіян Силами оборони України.
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Росіяни тривожаться
Агенти партизанського руху "Атеш" успішно проникли на фортифікаційні споруди росіян, які розташовані неподалік селища Приморське, що біля Феодосії. Там окупанти вже готуються до операції Збройних Сил зі звільнення Криму, тому активно копають окопи та розміщують на півострові так звані "зуби дракона".
Партизанам вдалося виявити та задокументувати приховані позиції та вогневі точки росіян, які ті збиралися використовувати під час оборони півострова. В "Атеш" додали, що наразі проводиться робота з ретельного аналізу та виявлення вразливих місць в оборонних механізмах загарбників.
"Атеш" побував в російських укріпленнях: дивіться відео
Робота партизанів триває
- Днями агенти "Атеш" виявили прихований склад російських військ на місці старої овочебази у скелі. Вхід до нього укріплений черепашником і тимчасовими укріпними спорудами.
- Також руху опору вдалося виявити ремонтну базу ворога в Криму, на якій розміщалося понад два десятки одиниць техніки. Вона розташована на території місцевої покинутої ферми.
- Партизани проникли на оборонні споруди аеродрому Гвардійське, де виявили 7 систем ППО ворога. Агенти продовжують спостерігати за оборонними укріпленнями, а дані про місцезнаходження об'єкта вони вже повідомили "кому треба".