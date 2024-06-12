Послабили ППО всієї Московської області: агенти "Атеш" знищили станцію супутникового зв'язку

"Атеш" продовжує невпинно працювати на благо України. Зокрема, уранці 12 червня стало відомо, що агентам партизанського руху вдалося знищити станцію супутникового зв'язку в Московській області.

Нагадаємо, що нещодавно агенти "Атеш" повідомили, що російські військовослужбовці ППО отримали "рекомендацію" на евакуацію сімей з Криму. Зокрема, там повідомили, що частину російської ППО перевозять до Бєлгородської області.

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Партизани знищили станцію супутникового зв'язку

Рух "АТЕШ" здійснив успішну диверсію, знищивши станцію супутникового зв'язку Р-441 "Злива" в Московській області.

Ворожа станція супутникового зв'язку палає / Фото "Атеш"

Станція розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку у місті Клин. Зокрема, агенти надали координати місця: 56.3493465151, 36.797851616.

Де розташоване місце на карті / Фото "Атеш"

Ця станція забезпечувала зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії.

Як партизани знищили станцію: дивіться відео

Її знищення значно порушило систему управління 584-го гвардійського зенітного ракетного полку, що призвело до ослаблення системи ППО всієї Московської області.

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