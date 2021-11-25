Боєприпаси, кораблі та зброя: яку військову допомогу США вже надали Україні

Дмитро Кулеба назвав США провідним партнером у зміцненні Збройних сил України. Наша держава вже отримала боєприпаси, кораблі та іншу військову техніку від Вашингтону.

США надали Україні не лише зброю, але й військову техніку та обладнання. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю.

До теми США готуються до непередбачуваних обставин через війська Росії біля України

Що ЗСУ отримали від США

Боєприпаси,

кораблі, зокрема й патрульні катери типу Island,

човни й запасні частини до них,

багатоцільові легкові автомобілі високої прохідності,

протитанкові ракетні комплекси,

засоби контрснайперської боротьби,

засоби радіоелектронної боротьби,

прилади нічного бачення,

оптичні засоби,

засоби зв'язку,

медичне майно,

стрілецьку зброю різних калібрів.

Це спрямовано на оборону України,

– наголосив Кулеба.

Війська Росії біля кордону України: що треба знати

Наприкінці жовтня американські ЗМІ заявили, що Росія стягує війська до кордону з Україною й це викликає стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.

Спершу українська влада це заперечила. Чиновники казали, що війська агресора стоять біля наших кордонів ще з весни.

21 листопада глава української розвідки Кирило Буданов підтвердив інформацію про можливий наступ. Він заявив, що вторгнення може відбутися наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Водночас ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер називає ранішу дату. Він вважає, що Росія може піти у наступ 8 грудня 2021 року, коли відзначається 30 річниця розпаду Радянського Союзу.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогу.