Партнери не мають панікувати, – Данілов розповів, яка допомога потрібна Україні
Джерело:BBC
Після низки заяв про загрозу російського вторгнення і евакуації дипломатів з території України напруга зростає. Цілком можливо, що це негативно вплине на економіку країни.
Про це розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов. Він стверджує, що Путіну потрібна саме дестабілізація.
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Ми це наголошуємо зараз і артикулюємо нашим партнерам, що ми не можемо собі дозволити, щоб падала наша економіка. В цьому питанні нам теж треба допомога. Адже якщо люди перейдуть у стан паніки – це дуже небезпечна ситуація для країни,
– зазначив він.
Данілов наголосив, що під час нестабільної інформаційної ситуації маніпулювати Україною буде набагато легше, а це завдання Росії.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
"Навіщо це роблять спільним наголосом решта партнерів – у нас тут є певні питання щодо цього. Ми за відкриту публічну, світову дискусію з питання війни на території нашої країни", – сказав секретар РНБО.
Якщо чогось немає, то не треба казати, що воно є
Данілов зауважив, що Україна вдячна партнерам за ту допомогу, яку вони надають. Але цілком усвідомлює, що відбувається у світі, тому просить не намагатись у такий спосіб маніпулювати країною.
Ми з великою повагою ставимося до всіх країн, вдячні їм за допомогу, але якщо чогось немає, то не треба казати, що воно є. А якщо воно є, треба казати, що воно є і називати прізвище, ім'я і по батькові, а не відкладати потім на майбутнє,
– запевняє секретар РНБО.
Брифінг Олексія Данілова з підсумками засідання РНБО: дивіться відео
Загроза вторгнення Росії: головне
- За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля кордонів України. Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року.
- Нещодавно Вашингтон заявив, що Росія планує напад на Україну в середині лютого.
- Після цього у посольстві США дозволили своїм дипломатам покинути Україну за бажанням. Згодом почали рекомендувати і своїм громадянам покинути територію України через загрозу нового російського вторгнення.
- 25 січня, під час звернення до українців, Володимир Зеленський наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована українськими бійцями.