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Парубій розповів про нерухомість своєї доньки

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Андрій Парубій
Андрій Парубій / glavcom.ua

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що його донька не мала і не має жодної нерухомості, спростовуючи інформацію, яку раніше подавали ЗМІ.

Про це Парубій розповів у коментарі Українській правді.

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"Хочу повідомити, що інформація поширена у ЗМІ про те, що я нібито приховав нерухомість моєї доньки – не відповідає дійсності. Моя неповнолітня донька не мала і не має жодної нерухомості", – зазначив він.

За словами Парубія, все своє життя його донька проживає разом з ним та дружиною у батьківській квартирі.

"Стосовно інформації поширеної у ЗМІ, що я нібито вказав недостовірні відомості про дохід дружини, – хочу повідомити, що коли я заповнював декларацію, дружина передала мені довідку про доходи, яку отримала на роботі у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де вона працює на кафедрі української фольклористики", – сказав голова парламенту.

Парубій додав, що у довідці не було вказано суми у 232 гривні 62 копійки, які вона отримала за те, що як науковий співробітник була залучена до роботи у журі конкурсу наукових проектів Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді.

"Наскільки мені відомо, НАЗК вже заявило, що ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та ст. 366-1 ККУ, у моїх деклараціях не виявлено", – підсумував він.

Теги: Новини України Андрій Парубій е-декларування Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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