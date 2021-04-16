У ПАРЄ пройдуть термінові дебати для затвердження резолюції щодо Росії

Бюро Парламентської асамблеї Ради Євро ухвалило проведення 22 квітня в Страсбурзі термінових дебатів. На них затвердять резолюцію щодо ситуації з російським опозиціонером Олексієм Навальним.
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Повідомив про проведення дебатів у ПАРЄ народний депутат, член української делегації в Асамблеї Олексій Гончаренко.
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Дебати щодо Росії у ПАРЄ
Бюро ПАРЄ затвердило проведення термінових дебатів з затвердженням резолюції щодо ситуації з Олексієм Навальним,
– написав Гончаренко.
Він додав, що дебати відбудуться в рамках весняної сесії ПАРЄ в Страсбурзі вранці 22 квітня.
Проти проведення таких дебатів проголосував тільки заступник голови Асамблеї – представник Росії Петро Толстой.
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