Українська делегація в ПАРЄ відреагувала на санкції проти Гончаренка

ПАРЄ на 3 місяці позбавила права виступу члена української делегації Олексія Гончаренка. Все через донос голови російської делегації Петра Толстого, якому "дісталося" від українського депутата. Постійна делегація нашої держави в ПАРЄ висловила занепокоєння таким рішенням.
Джерело:українська делегація в ПАРЄ
Українські делегати наголосили, що вважають причину такого рішення Парламенської асамблеї дискусійною, але його наслідки можуть бути небезпечними.
До слова За обстріляний український прапор: у ПАРЄ перервали виступ Гончаренка і пригрозили санкціями
Ми, члени постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, висловлюємо глибоке розчарування щодо рішення комітету з питань правил процедури щодо позбавлення Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці,
– мовиться в заяві української делегації.
Українські депутати запевнили, що як члени Асамблеї поважають і дотримуються регламенту й залишаються прихильниками конструктивного підходу до діяльності ПАРЄ.
"Наслідки такого безпрецедентного рішення можуть бути небезпечними з точки зору свободи висловлювання та свободи слова в ПАРЄ. Особливо, зважаючи на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата в соціальних мережах, а не під час його публічного виступу в Асамблеї", – наголосили українські делегати.
Резюмуючи, вони висловили сподівання, що у своїй діяльності керівництво Парламентської асамблеї боротиметься з подвійними стандартами.
Коротко про скандал з Олексієм Гончаренком:
- Раніше Парламентська асамблея Ради Європи позбавила українського делегата права виступу на 3 місяці.
- Підставою для цього стало звернення голови російської делегації Петра Толстого, якого в соцмережах Гончаренко назвав негідником і, за словами українського депутата, розповів правду про його царя – Володимира Путіна.
- В українському суспільстві ця тема була дуже гучної на фоні іншого скандалу – рівно за тиждень до цього президент ПАРЄ обірвав виступ Гончаренка, коли той намагався продемонструвати обстріляний український прапор, щоб нагадати, що в Україні досі триває війна з Росією.