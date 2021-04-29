Українська делегація в ПАРЄ відреагувала на санкції проти Гончаренка

ПАРЄ на 3 місяці позбавила права виступу члена української делегації Олексія Гончаренка. Все через донос голови російської делегації Петра Толстого, якому "дісталося" від українського депутата. Постійна делегація нашої держави в ПАРЄ висловила занепокоєння таким рішенням.

Українські делегати наголосили, що вважають причину такого рішення Парламенської асамблеї дискусійною, але його наслідки можуть бути небезпечними.

До слова За обстріляний український прапор: у ПАРЄ перервали виступ Гончаренка і пригрозили санкціями

Ми, члени постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, висловлюємо глибоке розчарування щодо рішення комітету з питань правил процедури щодо позбавлення Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці,

– мовиться в заяві української делегації.

Українські депутати запевнили, що як члени Асамблеї поважають і дотримуються регламенту й залишаються прихильниками конструктивного підходу до діяльності ПАРЄ.

"Наслідки такого безпрецедентного рішення можуть бути небезпечними з точки зору свободи висловлювання та свободи слова в ПАРЄ. Особливо, зважаючи на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата в соціальних мережах, а не під час його публічного виступу в Асамблеї", – наголосили українські делегати.

Резюмуючи, вони висловили сподівання, що у своїй діяльності керівництво Парламентської асамблеї боротиметься з подвійними стандартами.

Коротко про скандал з Олексієм Гончаренком: