Вони вб'ють мене, – пасажирка літака Ryanair переказала діалог Протасевича з борпровідником

Пасажирка літака Ryanair, який примусово посадили у Мінську, поділилася деталями розмови Романа Протасевича та бортпровідника. Діалог відбувся перед приземленням в аеропорту білоруської столиці.
У мережі пасажирка поділилася світлинами та відео з мінського аеропорта. Жінка розповіла, що там до пасажирів рейсу Афіни – Вільнюс ставилися, як до бранців.
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Протасевич сказав бортпровіднику: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець". Той відповів: "Ми змушені, у нас немає вибору",
– розповіла жінка.
Пасажирка розповіла про діалог Протасевича з бортпровідником / Скриншот зі сторінки
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Затримання Протасевича: головне
- Екскерівника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Журналіст та його дівчина Софія Сапега поверталися з відпустки.
- Літак Ryanair екстрено посадили у Білорусі через начебто повідомлення про замінування. Водночас ніякої вибухівки на борту не було.
- Натомість після посадки літака затримали 6 пасажирів. Серед них був журналіст Роман Протасевич. Його вже визнали політв'язнем.
- Адвокатів до Протасевича та його дівчини не пускають. Опозиціонери побоюються, що хлопця у СІЗО можуть катувати.
- Тим часом міжнародні авіакомпанії скасовують польоти над Білоруссю. Зокрема, мовиться про угорську авіакомпанію Wizz Air та латвійську Air Baltic.