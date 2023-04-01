Канєшно пічально, – Паша "Мерседес" ллє крокодилячі сльози через рішення суду

Шевченківський суд увечері 1 квітня обрав запобіжний захід Паші "Мерседесу". Тепер одіозний митрополит УПЦ МП проведе щонайменше 60 днів проведе під домашнім арештом.

Паша "Мерседес" любить коштовності, але тепер йому "світить" лише електронний браслет. Одіозний митрополит почав нити ще у залі суду. Зокрема, заявив, що йому "канєшно пічально" через таке рішення прокурорів. Однак він ввіряє все волі Божій.

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Для домашнього арешту – хата, а не розкішний готель

Окрім того, Паша "Мерседес" бідкається, бо його не влаштовує локація для домашнього арешту. Під час обшуків в одіозного митрополита знайшли коштовності, золото, вироби з бурштину.

Однак тепер він каже, що має провести щонайменше 60 днів у начебто невеличкій хаті, яку намагався продати. Купити помешкання Паші "Мерседеса" ніхто не квапився.

Я звідти все роздав, були ліжка, пральні машинки, холодильник, 4 ікони забрав,

– розбідкався він.

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Домашній арешт Паша "Мерседес" проведе за місцем реєстрації – у селі Вороньків Київської області.

Окрім того, Паша "Мерседес" активно протестував проти носіння електронного браслета. Це – начебто може зашкодити здоров'ю одіозного митрополита.