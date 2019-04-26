"Паспортний указ" Путіна: з’явилась жорстка реакція Конгресу США

У Конгресі Сполучених Штатів Америки засудили рішення Росії щодо спрощеної видачі російських паспортів жителям окупованих Донецької і Луганської областей.

Такі дії Росії засудили в обидвох палатах Конгресу. З відповідними заявами, як повідомляють у посольстві України в США, виступили сенатори та конгресмени.

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Ще один зухвалий напад на український суверенітет показує, що Путін не серйозно ставиться до миру. Сполучені Штати повинні продовжити підтримувати Україну і підвищити ціну Росії Путіна за її агресію,

– зазначив голова комітету з питань збройних сил Сенату, сенатор-республіканець Джим Інхоф.

Своєю чергою, голова комітету із закордонних справ Палати представників, конгресмен Еліот Енгель заявив: "Я закликаю владу Росії скасувати це провокаційне рішення. Путін повинен визнати суверенітет України та поважати її територіальну цілісність".

Зазначимо, що 24 квітня очільник Кремля Володимир Путін підписав указ, згідно з яким, жителі окупованих територій у Донецькій та Луганській республіках можуть за спрощеною процедурою отримати російське громадянство. Таке рішення Путін пояснив тим, що Україна не бажає амністувати бойовиків і надати особливий статус так званим "ДНР" і "ЛНР".

Володимир Путін стверджує, що рішення про видачу паспортів РФ має "суто гуманітарний характер", і воно "далеке від того", аби провокувати українську владу і міжнародну спільноту.

Рішення Путіна вже засудили у Європарламенті, ЄС та ОБСЄ. Щодо нього був також скликаний Радбез ООН.

Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.