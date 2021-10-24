Патріарх Варфоломій потрапив у лікарню в Штатах

Патріарх Варфоломій потрапив у лікарню в США. Це трапилось під час офіційного візиту в країну.

Наразі відомо, що його госпіталізували 24 жовтня, у неділю. Про це повідомила грецька православна церква у США.

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Варфоломія доправили в лікарню через погане самопочуття

Варфоломія госпіталізували в неділю, 24 жовтня, у Вашингтоні у другий день запланованого візиту до США,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що перед відправленням на службу в собор Святої Софії патріарх Варфоломій почував себе погано. Зокрема це трапилось через тривалий переліт до США та дуже завантажений графік. Саме тому його лікар порадив патріарху відпочити.

Варфоломія мали доправити в лікарню Університету Джорджа Вашингтона. У медзакладі за патріархом будуть спостерігати лікарі.

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