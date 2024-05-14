Дуда відповів, чи зможе Польща передати Україні систему Patriot
Джерело:PAP
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не зможе передати Україні систему Patriot. Все через те, що Польща тільки починає отримувати замовлені декілька років тому комплекси.
Польща була першою країною, яка направила озброєння в Україну, проте наразі не може передати систему ППО.
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Позиція Польщі
За словами Дуди, Польща потрібна система Patriot для власної оборони.
Важко говорити сьогодні про передачу системи Patriot Україні, коли у нас у Польщі ще немає цієї системи, побудованої для потреб нашої власної оборони,
– пояснив він.
Президент Польщі також нагадав, що Варшава також передала Україні обладнання значної вартості та весь цей час підтримувала її у військовому відношенні. Ще одним елементом підтримки, зазначив він, є лобіювання союзниками підтримки України.
Системи ППО для України: останні новини
- У Румунії заявили про готовність до діалогу щодо постачання ракетної системи Patriot в Україну. Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що в останні кілька тижнів ведеться обговорення щодо того, хто може надати Україні ці системи.
- Вже у травні українські військові розпочнуть навчання на Patriot на німецькій авіабазі на Сході країни, які триватимуть шість тижнів. Після цього країна передасть нам комплекс.
- Уряд Італії на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев'ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, включно з системою протиповітряної оборони SAMP/T. Наразі в Італії є п'ять систем SAMP/T, і Рим має намір передати Україні одну з них, яку він позичав Словаччині.
- Україна також вже отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, які їй передала Іспанія. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Також Наприкінці квітня Іспанія вже поставила Україні нову партію боєприпасів для важкої артилерії.