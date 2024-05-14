Дуда відповів, чи зможе Польща передати Україні систему Patriot

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не зможе передати Україні систему Patriot. Все через те, що Польща тільки починає отримувати замовлені декілька років тому комплекси.

Польща була першою країною, яка направила озброєння в Україну, проте наразі не може передати систему ППО.

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Позиція Польщі

За словами Дуди, Польща потрібна система Patriot для власної оборони.

Важко говорити сьогодні про передачу системи Patriot Україні, коли у нас у Польщі ще немає цієї системи, побудованої для потреб нашої власної оборони,

– пояснив він.

Президент Польщі також нагадав, що Варшава також передала Україні обладнання значної вартості та весь цей час підтримувала її у військовому відношенні. Ще одним елементом підтримки, зазначив він, є лобіювання союзниками підтримки України.

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