Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot

Нідерланди 28 листопада передали Україні три пускові установки Patriot. Це посилить українську систему протиповітряної оборони.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса. Така допомога допоможе з відбиттям майбутніх атак.

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Нідерланди посилюють ППО України

За його словами, ці заходи є відповіддю на загрозу, яку несуть російські повітряні атаки напередодні суворої зими.

Ми поставили три пускові установки Patriot. Це рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру. У наших спільних інтересах було й залишається зупинити російську агресію,

– наголосив Брекельманс.

До слова, системи Patriot є ключовим компонентом захисту України від ракетних атак, які спрямовані на руйнування енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, російські війська завдали масованого удару по Україні в ніч на 28 листопада. Було випущено 188 ракет та ударних БпЛА.

Атака була спрямована на об'єкти енергетики України, залучено зенітні ракетні війська, авіацію та інші підрозділи. Виявлено 3 зенітні ракети С-300, 57 крилатих ракет Х-101, 28 ракет "Калібр", 3 ракети Х-59/69 та 97 ударних БпЛА типу "Шахед".