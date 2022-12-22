Росія цього боялася, як вогню, – полковник ЗСУ про можливості ППО України з Patriot

Україна може отримати від США системи протиповітряної оборони Patriot. Ці установки здатні вивести захист українського неба на якісно новий рівень.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, у новий пакет допомоги для України увійшла 1 батарея Patriot, тобто 4 або 8 пускових установок.

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Переваги ЗРК Patriot

За словами полковника ЗСУ, зенітно-ракетний комплекс Patriot може стати найсильнішим елементом української ППО. Зокрема, йдеться про дальність роботи цього ЗРК.

Як пояснив Світан, Patriot може "бачити" і перехоплювати цілі залежно від висоти, швидкості та низки інших показників.

На відстані від 80 кілометрів – крилаті ракети типу Х-101, Х-155, "Калібр".

На відстані до 180 кілометрів – бомбардувальники та транспортні літаки.

На додачу на дальності 35 – 40 кілометрів Patriot може перехоплювати балістичні ракети.

Роман Світан розповів про роботу систем ППО Patriot: дивіться відео

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Окрім того, як розповів Світан, американська система ППО має ще низку особливостей.

Батарея Patriot зав'язана на систему АВАКС – програму НАТО, яка забезпечує контроль повітряного простору Альянсу.

Також система ППО має зв'язок з військовими супутниками Пентагону, які здатні "бачити" пуски ракет ще на території Росії. Як пояснив військовий експерт, така система "помічає" пуск балістичних ракет і вираховує траєкторію їх польоту, а також може визначити запуск ракет на кшталт "Кинджал".

Як зазначив Світан, йдеться не просто про постачання Україні систем Patriot.

Фактично це виведення протиракетної та протиповітряної оборони нашої країни на рівень НАТО і поява натівських систем на території України. Це те, чого Росія боялася, як вогню – що такі системи ПРО з'являться неподалік її кордонів,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Західні партнери можуть надавати Україні різні ракети до Patriot

Як розповів військовий експерт, ЗРК Patriot буде використовуватися залежно від того завдання, яке стоятиме у певний момент.

Patriot буде вбудований у загальну систему ППО України. Пріоритетність цілей буде визначатися або у режимі реального часу, або автоматичною системою перерозподілення цілей,

– зазначив Світан.

Він додав, що існує цілий спектр ракет до американського зенітно-ракетного комплексу. Західні партнери можуть передавати їх Україні залежно від наших потреб та запитів.

Україні потрібно більше систем ППО середньої дальності

Світан нагадав, що в Україні вже є системи ППО від західних партнерів – Hawk, NASAMS та IRIS-T SLM. За його словами, ці комплекси середньої дальності належать приблизно до одного класу.

"Нам просто потрібна більша кількість зенітно-ракетних комплексів такого рівня – не менше 50", – наголосив військовий експерт.



Можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу

Україна отримає системи Patriot: коротко