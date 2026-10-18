США затримують постачання ракет до Patriot, – Зеленський

США затримують передачу ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україну. Наразі надходить 12 одиниць озброєння на місяць, що вдвічі менше за темпи часів президентства Джо Байдена.

Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомив президент Володимир Зеленський.

США затримують поставки ППО

Як розповів український лідер, закупівлю необхідного озброєння здійснили в межах програми PURL. Американська сторона погодила лише частину допомоги, призначеної для збиття російської балістики.

Ми заплатили за зброю, частина поставок була санкціонована американською стороною, а решта – ні. І це не технічна проблема,

– сказав Зеленський.

Зазначається, що нинішній обсяг постачання ракет-перехоплювачів удвічі скоротився порівняно з періодом, коли президентом США був Джо Байден. Ба більше, тоді ракети Україні передавали безкоштовно як військову допомогу.

Я думаю, що президент Сполучених Штатів справді має добрі стосунки з Путіним. Але одне тут не працює. Наразі Трамп не може змусити Путіна припинити війну,

– зауважив президент України.

Загроза блекаутів і наслідки для міст

У матеріалі звернули увагу, що брак засобів протиповітряної оборони виник у вкрай складний період для України – період підготовки до чергової зими. Використання Росією реактивних безпілотників у поєднанні з нестачею ракет робить інфраструктуру вразливішою до ударів.

Коментуючи зусилля для відновлення відносин з американською стороною, Зеленський підкреслив необхідність швидкого реагування.

Я думаю, що коли потенційні ризики для України досягають масштабів цунамі, слід втрутитися, поки це ще лише легкий шторм. Я вважаю, що на кону набагато більше, ніж угода щодо дизельного пального,

– резюмував президент України.

Нагадаємо, на тлі погіршення відносин зі США Зеленський перерахував низку кроків Вашингтона, які вважає недружніми до Києва. На його думку, вони свідчать про спроби схилити Україну до капітуляції.

Водночас глава держави висловив сподівання, що це не те, чого прагне "партнер".