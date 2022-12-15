Партнери прийняли рішення про закриття українського неба, – полковник про передачу Patriot

Західні партнери готові надати Україні системи ППО і ПРО Patriot. Очевидно, вони нарешті прийняли про створення над нашою державою "No fly zone", тобто, про закриття українського неба.

Про це 24 каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, коли Україна отримає Patriot.

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Передача Patriot – знакова дія

Світан зазначив, що Patriot – це не система, це знакова дія, яка несе за собою ще й супутні системи. Коли в Україні буде хоча б одна батарея Patriot, можна буде говорити про "No fly zone" над нашою державою, про закриття українського неба. Крім того, закриття неба з боку Пентагона й НАТО, адже Patriot у зв'язці з іншими системами ППО і ПРО.

Певна мережа військових супутників, які відстежують точки пуску балістичних ракет, вичисляють траєкторію руху балістичної ракети, передають дані на систему управління самої системи ППО, далі вже виводять ракету в точку зустрічі. Це певна кількість інформації, що проходить різними каналами. Це перший крок до закриття українського неба, це знакова подія,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Світан про передачу Patriot: дивіться відео

Передача Patriot рівноцінна передачі HIMARS

Військовий експерт продовжив, що Patriot змінить захист українського неба, як свого часу ситуацію на полі бою змінили системи HIMARS. Крім того, повідомляють і про передачу Україні італійсько-французької система SAMP-T. Вона за деякими параметрами навіть краща, ніж Patriot. Зокрема, за балістичними цілями, за дальністю роботи – на 35 кілометрів, за швидкістю польоту ракети, висотою тощо.

"Наші партнери вже перейшли певний рубікон і швидше за все вже прийняли рішення закривати небо в режимі "No fly zone", але вже під парасолею НАТО. Це ще один крок, це ще одна сходинка по вступу до НАТО як мінімум ЗСУ", – наголосив льотчик-інструктор.

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