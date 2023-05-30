Збили ж всі "Іскандери", – Ігнат відповів на заяви Росії про "знищення" Patriot у Києві

29 травня вдень Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Згодом загарбники заявили, що ЗРК Patriot нібито "знищили".

Однак насправді ж Patriot цілий і неушкоджений. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Що кажуть Повітряні сили про "знищення" Patriot

За словами Ігната, 29 травня під час атаки працював комплекс Patriot і було знищено всі цілі типу "Іскандер", які летіли по балістиці.

На питання, чи цілий Patriot, Ігнат відповів: "Звичайно, що цілий. Знищили ж всі ракети".

Речник Повітряних сил зазначив, що денна атака була раптовою та несподіваною. Однак наші сили ППО завжди готові, оскільки ворог підступний і може завдати удару в будь-який момент.

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