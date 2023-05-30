Збили ж всі "Іскандери", – Ігнат відповів на заяви Росії про "знищення" Patriot у Києві
30 травня 2023, 15:26Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
29 травня вдень Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Згодом загарбники заявили, що ЗРК Patriot нібито "знищили".
Однак насправді ж Patriot цілий і неушкоджений. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Що кажуть Повітряні сили про "знищення" Patriot
За словами Ігната, 29 травня під час атаки працював комплекс Patriot і було знищено всі цілі типу "Іскандер", які летіли по балістиці.
На питання, чи цілий Patriot, Ігнат відповів: "Звичайно, що цілий. Знищили ж всі ракети".
Речник Повітряних сил зазначив, що денна атака була раптовою та несподіваною. Однак наші сили ППО завжди готові, оскільки ворог підступний і може завдати удару в будь-який момент.
Денна атака Києва 29 травня: все, що відомо
- Вдруге за 29 травня ворог здійснив ракетний удар по території України. Близько 11:30 противник атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку.
- На щастя, силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.
- Але було зафіксовано падіння уламків у різних районах міста. В Оболонському районі 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському.
- Також уламки впали в Подільському районі. Через це сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі, пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного пораненого.
- Окрім цього, на Київщині внаслідок атаки було пошкоджено господарський будинок. Через це спалахнув вогонь. Потерпілих немає.
- До речі, у мережі оприлюднили відео, як у столиці школярі з криками тікали від вибухів. В Офісі Президента України вже відреагували на це відео. Андрій Єрмак заявив, що за це також буде відповідальність для кожного ворога.