Patriot можуть надійти в Україну упродовж "наступних тижнів"

Перші американські системи ППО Patriot з'являться в Україні вже найближчими тижнями. Процес навчання бійців завершується.

Український екіпаж найближчими днями закінчить тренування з Patriot у США. Про це, посилаючись на представника Міноборони США, повідомив журналіст Остап Яриш.

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За його словами, потім Patriot вирушать до Європи, щоб закінчити навчання з іншими розрахунками ППО.

Перші Patriots з'являться в Україні найближчими тижнями,

– сказав представник Міноборони.

Як вдалось прискорити процес

Видання CNN також повідомило, що Patriot прибудуть в Україну швидше, ніж планували. Американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українських військових проходять навчання з 15 січня, повідомили, що змогли значно прискорити підготовку. Все завдяки базовим знанням українців про системи ППО.

Генерал Шейн Морган зазначив, що українські солдати вражають і швидко навчаються. Американські військові виділили на навчання 10 тижнів, але українці пройшли його за 8. Проте й графік був "агресивним", українці тренувалися щодня з 7 ранку до 6 вечора.

Танки Abrams також прибудуть швидше

Так, у США анонсували пришвидшене постачання танків Abrams Україні. Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що для цього потрібно внести деякі зміни в процес постачання.

Щоправда, Associated Press пише, що пришвидшити отримання танків можна лише одним способом – відправити в Україну старішу модель.