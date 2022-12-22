Не дуже багато, але й не дуже мало, – Арестович про передачу ЗРК Patriot

США оголосили про передачу Україні очікуваного ЗРК Patriot. Поки що мова про одну батарею, яка суттєво не змінить ситуацію із захистом українського неба.

Про це радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив під час стріму на ютуб-каналі "Фейгін LIVE" – повідомляє 24 канал. За його словами, постачання Україні ЗРК Patriot не змінить ситуацію радикально, але допоможе прикрити один – два райони.

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Не тільки якість, а й кількість

Як пояснив радник Офісу Президента України, для того, щоб радикально посилити захист українського неба потрібна не тільки якість систем ППО, а і їх достатня кількість. Один ЗРК Patriot, який США планують передати України зможе прикрити один або 2 райони.

Одна батарея – це прикриття одного важливого району, наприклад Києва, або будь-якого іншого району, який обере військове командування. Для того, щоб це серйозно змінило ситуацію в небі України, потрібно 3 таких батареї, а краще 4, але це вкрай дороге задоволення,

– пояснив Олексій Арестович.

Одна батарея може коштувати більш ніж мільярд доларів, а її остаточна вартість залежить від комплектації та варіюється в кількасот мільйонів доларів.

Арестович розповів, що поки невідомо на яких умовах Україні передадуть комплекс, оскільки таких варіантів може бути багато, це може бути як закупівля для України, так і постачання на умовах ленд-лізу.

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Наскільки він ефективний

Також радник Офісу Президента не виключає це постачання через можливу передачу Росії іранських балістичних ракет, які ЗРК Patriot може збивати.

Комплекси Patriot, які передають, я так розумію володіють здатністю боротьби з балістичними ракетами типу "іскандер", які перехоплюються звичайним ППО значно важче, ніж крилаті чи іншого роду ракети,

– сказав Арестович.

Як пояснив радник Офісу Президента, США передадуть Україні поки що тільки одну батарею, щоб пересвідчитись, що її використання спрацює. А як тільки її роботу буде налагоджено і вона буде ефективно використовуватись, варто очікувати постачання ще, як мінімум однієї батареї.

Американці завжди так роблять, вони ставлять одну батарею, або невелику кількість конкретного типу озброєння. Якщо спрацювало – дають більше. Я думаю однією батареєю не обмежиться , дадуть, як мінімум ще одну, а далі подивимось,

– сказав Олексій Арестович.

Однак не варто покладати великих сподівань на цей комплекс, оскільки це – не суперзброя, яка все змінить. Дальність ураження складає усього 80 кілометрів, тому – це прикриття лише одного великого району, наприклад Києва.

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Арестович також відзначив і сильну сторону цього комплексу. ЗРК Patriot може бути інтегрований в єдину систему обміну інформацією з іншими сучасними системами ППО. Це означає, що засоби ППО не працюють по одинці, як радянські ЗРК, а обмінюються інформацією в режимі онлайн, що значно підвищує їх ефективність.

Підсумовуючи, радник ОП зазначив, що постачання однієї батареї варто розглядати, як збільшення кількості до вже наявної системи комплексів ППО, а не як одну одиницю, тому, фактично – це більше ніж одна автономна батарея.

Як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 каналу

Україні передають Patriot: що відомо