Кулеба зробив класичний хід: чи вплине його заява на отримання Patriot
Дмитро Кулеба заявив, що партнери надали Україні недостатню кількість засобів протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot. Україна майже кожного дня захищається від атак російських балістичних ракет.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що для України кожен Patriot – це збережене життя. Він також зазначив, що заява Кулеби – класичний дипломатичний спосіб, який має викликати дискусію серед партнерів, щоб підкреслити важливе значення ППО для України.
Дивіться також У розвідці оцінили можливість російської армії виробляти "Циркони"
"Важливо почати дискусію, яка зайде в інформаційне поле. Сам факт, що Кулеба сказав наскільки Україна потребує Patriot – важливий", – зауважив політтехнолог.
Як розвинути дискусію
Тизенгаузен вважає, що після заяви Кулеби варто провести неформальні переговори з найближчими союзниками України. Ті почнуть розвивати тему серед інших країн, що для захисту України потрібні засоби протиповітряної оборони.
Ми тут не одні. В нас є танкова, авіаційна, артилерійська, дронова коаліції. А зараз нам потрібна коаліція протиповітряної оборони,
– сказав він.
На думку Тизенгаузена, Кулеба розпочав "абсолютно адекватно дискусію", бо розуміє, що в союзників України є сотні Patriot.
Системи Patriot для України
- Дмитро Кулеба, глава МЗС України, висловив занепокоєння через недостатню підтримку від західних партнерів у сфері протиповітряної оборони. Мовиться про системи Patriot.
- Володимир Зеленський звернувся до союзників із проханням надати Україні передові системи протиповітряної оборони. Росія продовжує обстрілювати мирні села і міста щодня. Глава держави заявив, що міжнародні партнери можуть зупинити цю жорстокість.
- Україна отримала всі системи ЗРК Patriot, які захищають її небо, не від США, а від країн-партнерів. Україна вже місяці чекає на рішення США про надання фінансової допомоги. Ці кошти необхідні для купівлі озброєння та систем ППО, щоб протистояти російській агресії.