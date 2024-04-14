У Повітряних силах сказали, коли Україна отримає від Німеччини додаткову систему ППО Patriot

Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина передасть Україні додаткову систему Patriot. Коли вона прибуде до нашої держави, розповіли в Повітряних силах.

Так, в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що Україна отримає Patriot якнайшвидше, передає 24 Канал.

До теми Німеччина негайно передає Україні ще одну систему Patriot

Коли Patriot буде в Україні

Наша держава отримає нову систему протиповітряної оборони якнайшвидше. Втім, точно оцінити терміни постачання складно, адже це не простий процес.

Зрозуміло, що це певний процес, коли необхідно завезти, доставити ці всі установки – пускові установки, пункт управління, це не одна машина. Усі їх потрібно доставити на територію України. Це може зайняти деякий час, я не хотів би казати скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію,

– підкреслив Євлаш.

Водночас речник Повітряних сил наголосив, що це стане неабияким підсиленням.

"Навіть одна установка зіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України", – підкреслив майор.

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Зверніть увагу! У вечірньому зверненні 13 квітня президент повідомив, що Німеччина передасть Україні додатковий Patriot та ракети до наявних систем. Уряд Німеччини заявив, що негайно передасть ще один ЗРК для відбиття російських обстрілів.

До речі, раніше Володимир Зеленський розповів, щоб закрити Україну повністю, бажано мати 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній.