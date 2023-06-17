Можливо, він не знає, що таке Patriot, – Ігнат про математику Путіна зі "знищення" ЗРК

Очільник Росії Владімір Путін нещодавно заявляв, що його війська буцімто знищили аж 5 комплексів Patriot в Україні. У Повітряних силах посміялися з такої "математики" російського диктатора.

Наразі український Patriot безперебійно працює і виконує всі поставлені задачі. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з Patriot в Україні зараз

Ігнат наголосив, що наразі наша країна має 2 дивізіони комплексів Patriot. Попри це, один з таких дивізіонів містить доволі багато складових, таких як командний центр, радіолокаційна станція, радар і до 8 пускових установок.

Можливо, він мав на увазі пускові установки, проте, ймовірно, вони й самі не знають, що таке Patriot. Тому, власне, він (Путін – 24 Канал) їх нищить щодня,

– наголосив речник.

Він також запевнив, що результати роботи Patriot українці можуть побачити, це, зокрема, і знищення 6 балістичних ракет "Кинджал" 16 червня. Ігнат зазначив, що Україна надалі очікує більше таких систем.

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Речник наголосив, що він особисто бачив, як летіли 6 ракет "Кинджал". За його словами, це дійсно "секундне явище", і їх збиття також відбувається доволі швидко.

Крім того, він здивувався, що українці не вірили тому, що наші Повітряні сили здатні збивати такі російські ракети.

"А в когось були сумніви, чи як?" – спитав Ігнат.

Наостанок речник зазначив, що він не може точно сказати нової цифри щодо кількості збитих "Калібрів". Наразі актуальними є дані щодо 6 знищених ракет.

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