Чому ми говоримо про 7 – 8: скільки установок Patriot можуть реально закрити небо України

Упродовж останніх тижнів Росія збільшила кількість обстрілів України. Відтак питання посилення протиповітряної оборони стало ще критичнішим. Глава МЗС Дмитро Кулеба звернувся до Заходу з проханням надати нашій державі хоча б 7 систем Patriot.

Військовий оглядач Роман Бочкала розповів 24 Каналу, що світ чудово розуміє, що зараз відбувається в Україні. Однак невідомо, до якої агресії має ще вдатися Росія, щоб наші союзники почали діяти.

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Скільки ППО Захід насправді міг би дати Україні

Наші союзники усвідомлюють наскільки складною є зараз ситуація. Але, на жаль, для них важливіша власна безпека, ціни на нафтопродукти та збереження певної зони комфорту, в якій вони перебувають.

А чому ми говоримо про 7 – 8 систем Patriot, чому не більше? Чому не 20 – 30? Лише у Сполучених Штатах за офіційною інформацією 1100 таких установок. Хіба не можна виділити нам хоча б 50?

– сказав Роман Бочкала.

Чимало Patriot зберігаються у наших сусідів. Наприклад, у Румунії та Польщі їх по 50 одиниць. Очевидно, що зараз у цих країн немає такої потреби, як в України, щоб залучати ці системи.

Звісно, повністю закрити небо над Україною майже неможливо. Адже окрім ракет, ще є "Шахеди", інші повітряні засоби, які нерентабельно збивати за допомогою Patriot. Але тоді постає питання постачання інших систем, щоб усунути такі загрози.

Patriot може захистити всю Україну

Відповідно до своїх технічних характеристик, Patriot справді може збивати балістичні ракети, бачити їх на великій відстані. Варто розуміти, що мовиться про мінімум чотири пускові установки, які належать до однієї системи. Кожна з яких має радіус дії 120 кілометрів.

Якщо в кожній області буде хоча б одна система Patriot на чотири пускові установки, то це вже 16 ракет. У росіян теж обмаль зброї. Під час останніх обстрілів вони гатили ракетами 2023 року. Це свідчить про те, що Росія працює "з коліс",

– підкреслив військовий оглядач.

Тож Patriot потрібно якомога більше. Україні треба надати таку кількість, яка дозволить захистити від атак кожну область.

Що відомо про отримання ППО