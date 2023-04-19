Німецька система Patriot: Ігнат розповів, чи вже використовують цю зброю українські воїни

Напередодні стало відомо, що Німеччина передала першу систему Patriot Україні. У Повітряних силах пояснили, чи вже використовують українські військові німецьку систему.

Як розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, поки він не бачив, щоб наші бійці використовували німецьку систему Patriot, але на це чекають. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

До теми Ігнат пояснив слова про надання Україні ЗРК Patriot "після Великодня"

Чи використовують ЗСУ Patriot

За словами Ігната, чим раніше Patriot стане на бойове чергування, тим буде краще.

Ми зможемо реагувати і робити ті речі, про які вже говорили,

– зазначив він.

Так, комплекс Patriot – далекобійний, і може діставати на відстані до 150 кілометрів. Це дозволить подалі відганяти російську авіацію від українських кордонів.

"Також комплекс може збивати балістичні цілі – на відстані 40 кілометрів. Це перші комплекси, які зможуть знищити "Іскандери" та інші. Це, безумовно, посилення та історичний крок, який відбувається саме у ці дні", – наголосив Ігнат.



Як системи Patriot допоможуть закрити небо / Картинка 24 Каналу

Передача Patriot Україні: що відомо

18 квітня стало відомо, що Німеччина передала Україні першу систему зенітно-ракетного комплексу Patriot та ракети до неї – їхню кількість не уточнюють.

15 квітня резонансу набули слова спікера Повітряних сил Ігната щодо надання Україні систем Patriot "після Пасхи". Багато хто сприйняв цю заяву буквально, тому речнику довелось пояснювати, що він мав на увазі.

21 грудня 2022 року США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, в який уперше включили систему протиповітряної оборони Patriot.

Згодом Америка взяла на себе зобов'язання навчити українців користуватися системами Patriot.

Patriot здатний перехоплювати цілі на великій відстані та по-справжньому "закрити небо". Так, наприклад, лише 4 комплекси можуть прикривати ціле велике місто. ЗРК має дуже чутливі радари, що здатні виявляти цілі від найменших до найбільших надзвичайно ефективно.